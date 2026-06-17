Armas, explosivos e inmuebles asegurados: esto pasó en Durango el miércoles 17 de junio

En las últimas semanas, la ciudad de Durango ha sido escenario de una serie de operativos encabezados por fuerzas federales, que han derivado en cateos, aseguramientos de armamento, explosivos, inmuebles y la detención de varias personas.

Tan solo este miércoles 17 de junio se dieron a conocer nuevos resultados de las acciones realizadas por el Ejército Mexicano, Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR), tanto en la capital como en otros municipios del estado, además de que se realizaron nuevos operativos.

Informan lo asegurado en vivienda de Las Huertas

La Fiscalía General de la República reveló los resultados del cateo realizado la tarde del martes 16 de junio en un domicilio de la colonia Las Huertas, en la ciudad de Durango, operativo que había sido reportado previamente por El Siglo de Durango.

De acuerdo con la dependencia federal, las investigaciones se iniciaron luego de una denuncia realizada por un elemento del 78 Batallón de Infantería, quien informó sobre la presencia de armas de fuego en una vivienda de dicho sector. Tras integrar los datos de prueba, un juez autorizó la orden de cateo.

La diligencia fue realizada por elementos de la Policía Federal Ministerial, en coordinación con personal del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Agencia de Investigación Criminal y Servicios Periciales.

Como resultado, fueron aseguradas dos armas largas, 400 cartuchos útiles de diversos calibres y un vehículo localizado en el inmueble. Además, la vivienda quedó bajo resguardo de las autoridades, mientras continúan las investigaciones para determinar la procedencia del armamento y deslindar responsabilidades.

Sentencian a detenidos con explosivos en Sebastián Lerdo de Tejada

Las acciones realizadas en el poblado Sebastián Lerdo de Tejada concluyeron con sentencias para dos de los tres detenidos y con el inicio de un proceso penal contra un tercer implicado.

La FGR informó que Severo y Eduardo fueron sentenciados a cuatro años de prisión mediante procedimiento abreviado, luego de comprobarse su responsabilidad por el delito de portación de componentes para artefactos explosivos improvisados sin autorización.

Los dos hombres habían sido detenidos por integrantes del Grupo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, conocidos como "Murciélagos", durante un operativo en el que también se aseguraron cuatro artefactos explosivos improvisados y un domicilio.

En tanto, un tercer detenido, identificado como Yovani, fue vinculado a proceso por delitos previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. El juez le impuso prisión preventiva oficiosa, por lo que permanecerá recluido en el Centro Federal de Reinserción Social número 7, en Guadalupe Victoria.

Asimismo, se estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Aseguran armas y explosivos en inmueble de San Dimas

Otro de los resultados dados a conocer por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México corresponde a un cateo realizado el pasado 16 de junio en el municipio de San Dimas.

En esta acción participaron elementos del Ejército Mexicano y personal de la FGR, quienes intervinieron un inmueble, cuya ubicación no fue revelada.

Durante el operativo fueron asegurados 26 artefactos explosivos improvisados, 25 piezas de explosivos, 74 iniciadores, 200 metros de mecha detonante y tres kilogramos de pólvora.

Además, las autoridades decomisaron 11 armas largas, 85 cargadores y más de dos mil 500 cartuchos útiles de distintos calibres, considerados de uso exclusivo del Ejército. También fueron asegurados equipos de radiocomunicación y diverso material táctico.

Las autoridades no reportaron personas detenidas por estos hechos.

Catean varios inmuebles en Durango capital; se trataría de dispensarios

A unas horas de que se difundieran los resultados de otros aseguramientos, este miércoles continuaron las movilizaciones de fuerzas federales en distintos sectores de la ciudad de Durango.

Elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional desplegaron operativos simultáneos en varios inmuebles, aparentemente relacionados con delitos federales.

Las primeras acciones fueron reportadas en una vivienda ubicada en el fraccionamiento Lomas del Parque; posteriormente se confirmó presencia de los efectivos en un inmueble de la avenida J. Guadalupe Aguilera, en la colonia Guillermina, así como en otros inmuebles situados en Paseo de las Cumbres, en Los Remedios, y en la avenida Real del Mezquital.

Además, trascendió la intervención en otros puntos de la ciudad, entre ellos los fraccionamientos Las Playas y Hacienda La Providencia.

De manera extraoficial, se indicó que los inmuebles estarían relacionados con la adquisición y consumo de cannabis, por lo que se trataría de presuntos dispensarios.

Sin embargo, hasta ahora no existe un posicionamiento oficial sobre los resultados de las acciones.