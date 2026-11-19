La disputa que definirá el futuro del ascenso y descenso en el futbol mexicano ya comenzó. El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) celebró en la Ciudad de México la primera audiencia del procedimiento impulsado por cinco clubes de la Liga de Expansión MX contra la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y la Liga MX, un caso que pone bajo revisión una de las decisiones más controvertidas adoptadas por los organismos rectores del balompié nacional.

La sesión se desarrolló en la Cámara Nacional de Comercio y se extendió por más de diez horas. Durante la jornada, los árbitros del máximo organismo de justicia deportiva escucharon los argumentos jurídicos de las partes involucradas respecto al artículo 35 del Reglamento de Competencia 2026/27, disposición que eliminó el ascenso para los equipos de Expansión MX y protegió del descenso a los integrantes de la Liga MX.

Quieren su lugar en la máxima categoría

La apelación fue promovida por Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, Atlético Morelia, Atlético La Paz, Cancún FC y Mineros de Zacatecas. Los cinco clubes acudieron al TAS al considerar injusta la determinación aprobada por la FMF para la actual temporada, pues sostienen que les fue cerrada la posibilidad de acceder a la máxima categoría mediante el rendimiento deportivo.

El conflicto tiene como antecedente la suspensión del ascenso y descenso en 2020. En aquel momento, la medida fue presentada como temporal mientras los clubes de la segunda categoría avanzaban en su proceso de estabilización financiera; sin embargo, la decisión de mantener el sistema cerrado a partir de la campaña 2026/27 desencadenó una nueva confrontación entre las instituciones de Expansión y las autoridades del futbol mexicano.

Una pelea con tintes históricos

Por parte de la FMF acudió su secretario general, Íñigo Riestra, mientras que la Liga MX fue representada por su presidente ejecutivo, Francisco Iturbide. También participaron los árbitros designados por el TAS, encabezados por el paraguayo Roberto Moreno. Al concluir la audiencia, ninguna de las partes reveló detalles de lo expuesto debido a la confidencialidad que rodea al procedimiento.

Más allá del resultado final, el inicio formal de las audiencias ya representa un momento trascendental para el futbol mexicano. No se discute únicamente la situación de cinco clubes, sino el modelo competitivo de todo el sistema profesional, en un proceso que enfrenta la permanencia de una liga cerrada contra el principio del mérito deportivo como vía de acceso a la Primera División.