Arrancan actividades de la ruta 'Durango Titan Desert'

Se realizó el Family Ride de la Durango Titan Desert, u na rodada que cruzó el Centro Histórico de Durango con algunos participantes de la carrera internacional.

Jon Iriondon Aragonés, director general de Titan World Series, informó que este encuentro busca ir más allá de la competencia deportiva y generar comunidad, además de acercar el ciclismo a las nuevas generaciones. “Titán va más allá de la competición, es comunidad”, señaló.

Con esta experiencia deportiva se busca mostrar algunos de los espacios más representativos del Centro Histórico y permitir la convivencia con figuras del ciclismo internacional.

Esta actividad marca el inicio de las actividades de la Durango Titan Desert, una competencia que reunirá a más de 200 ciclistas de más de 20 países que buscan recorrer 361 kilómetros en cuatro etapas por distintos paisajes del estado.

La primera etapa arrancó con rumbo al municipio de Nombre de Dios, marcando el primero de cuatro días de aventura extrema.

Algunos ciclistas expresaron que será un desafío las distintas rutas para los participantes de la Titan Desert, pues además de recorridos exigentes, se podrán observar maravillosos escenarios naturales a lo largo de la competencia que se desarrolla en Durango.