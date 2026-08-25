Las 10 carreras peor pagadas en México para recién egresados, según IMCO

La selección de una carrera a estudiar es una decisión de suma importancia que puede afectar directamente en el futuro profesional de cualquier persona; no obstante, no todas las opciones disponibles pueden garantizar estabilidad económica a largo plazo. Es debido a esto que te explicamos cuáles son las carreras peor pagadas en el país.

¿Estudiar una carrera?

Actualmente, en México cada vez se presentan más obstáculos que dificultan la obtención de un empleo y comenzar una vida laboral, debido a circunstancias como la falta de oportunidades de trabajo formal o sueldos bajos ; acorde con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el salario promedio de un hombre de 25 a 34 años consiste de 6,559 pesos, mientras que, en el caso de las mujeres ubicadas en ese mismo rango de edad, se ubica en los 5,740 pesos.

Aunque, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), quienes se hayan graduado y especializado en una licenciatura, pueden ganar hasta un 78 % más que otras personas que solo cuentan con el bachillerato como su último grado de estudio ; pese a esto y, como es de esperarse, no en todas las carreras se puede ganar lo mismo.

A pesar de lo que se exponga, cabe aclarar que la selección de una carrera a estudiar no depende única y exclusivamente de los ingresos que pueda generar, aunque se trate de otra facto en juego; este proceso también implica un proceso de selección informado y de reflexión acerca de la vocación personal y si se alinea con el propósito de vida de cada persona, sus intereses y habilidades personales.

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¿Cuáles son las peor pagadas?

Si bien es cierto que existen carreras que registran un desempeño económico más bajo que otras opciones para los estudiantes recientemente egresados, esto no implica que no presenten cierto potencial para crecer y generar impacto en sus respectivas áreas ; debido a que, en ocasiones, la pasión y compromiso con una profesión pueden ofrecer mayor éxito y satisfacción personal más allá de una cifra monetaria.

Tampoco significa que los ingresos se queden estáticos de forma permanente, ya que estos pueden incrementar con el paso del tiempo, ya que la suma de experiencia puede traer consigo un buen desempeño, y la especialización en cierta área. Además, cabe recordar que cada trayectoria es única, debido a factores principales como las habilidades individuales, la ubicación geográfica, el sector en el que se labora, entre otros.

A continuación compartimos una lista de las carreras peor pagadas y su ingreso promediado, de acuerdo con la IMCO: