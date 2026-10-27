Asaltan Oxxo frente a Catedral de Durango; se llevaron 9 mil pesos

Un sujeto que portaba un objeto punzocortante perpetró un robo con violencia en una tienda de conveniencia ubicada en pleno Centro Histórico de la ciudad de Durango, donde amenazó a una trabajadora y logró apoderarse de aproximadamente nueve mil pesos en efectivo , para posteriormente escapar caminando.

El atraco se registró durante la tarde del lunes 26 de octubre, alrededor de las 18:40 horas, en el establecimiento Oxxo Catedral, ubicado sobre la avenida 5 de Febrero, casi esquina con calle Juárez, una zona de constante movimiento comercial y peatonal de la capital duranguense.

De acuerdo con la declaración de Alejandra, empleada del negocio, mientras realizaba sus actividades habituales, ingresó un individuo que vestía una chamarra blanca, gorra azul y cubrebocas, quien inicialmente le dirigió algunas palabras que no logró comprender.

Sin embargo, momentos después, el desconocido comenzó a exigirle que entregara todo el dinero de la caja registradora, al tiempo que la amenazaba con un objeto que la trabajadora describió como una especie de punta, situación que provocó que retrocediera ante el temor de resultar lesionada.

El asaltante aprovechó que la empleada se hizo hacia atrás para tomar directamente el efectivo de la caja, cuyo monto fue estimado en nueve mil pesos. Una vez con el dinero en su poder, abandonó el establecimiento y emprendió la huida a pie con dirección a la Plaza Cuarto Centenario, sin que se reportara su detención.

Tras el reporte emitido al sistema de emergencias C5, agentes de la Policía Investigadora de Delitos acudieron al establecimiento para recabar información sobre lo sucedido y entrevistar a la trabajadora afectada, a quien orientaron para presentar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, con la finalidad de iniciar las investigaciones para identificar y localizar al responsable.