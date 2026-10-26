Aseguradoras ya no quieren amparar al sector de autotransporte: Canaco Durango

La crisis de inseguridad en carreteras del país ha afectado al sector del autotransporte, al grado de que hay empresas aseguradoras que han comenzado a negarse a amparar los vehículos de carga debido al alto riesgo.

Así lo reconoció el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Durango, Sergio Sánchez López, quien comentó que los operadores enfrentan un impacto financiero y operativo al transitar por zonas de alto riesgo en el país.

“Sí es un tema preocupante y también la cuestión de que hay muchas empresas de seguros que ya no quieren resolver, no quieren realmente amparar los vehículos por la siniestralidad y por la inseguridad que existe en nuestro país”, manifestó.

Por lo que esta situación deja en la indefensión a los operadores, ante la incidencia de delitos, particularmente en estados como Sinaloa, Zacatecas, Guanajuato, así como regiones del centro y sureste.

Refirió que aunque las rutas del norte del país y particularmente del estado de Durango se mantienen con condiciones de relativa tranquilidad y vigilancia, los transportistas duranguenses viajan por todo el país por lo que están expuestos a constantes peligros que superan los costos operativos anuales, los cuales alcanzan montos elevados tan solo en mantenimiento y seguros.

“Normalmente el transporte circula por toda la República Mexicana, los transportistas duranguenses andan en todas partes, no podemos limitarlos. La manifestación se hace por transportistas duranguenses que circulan hacia estas zonas que tienen impacto y que realmente no les dan certeza para poder circular y que está limitando el negocio que ellos pueden llegar a tener hacia las zonas centro y bajío de México”, indicó.

Por lo que respaldó la protesta de los transportistas y demandó una intervención de la Guardia Nacional y un presupuesto federal suficiente que garantice la integridad de los operadores y la protección de las mercancías que mueven la economía nacional.