En la ciudad de Mazatlán los actos de violencia continúan con reportes de dos personas asesinadas y uno mas herido, una de las victimas perdió la vida durante una fiesta, en la colonia Lomas del Ébano.

Muerte en una fiesta

Las autoridades de seguridad fueron alertadas que en una fiesta de XV años, celebrada en la calle Sofia R González, se escucharon detonaciones de armas de fuego, al acudir encontraron a una persona muerta, por lo que notificaron del hecho a la Fiscalía General del Estado.

Según los primeros datos, durante la fiesta surgió una discusión entre varios de los asistentes, dos de ellos, subieron el tono y luego se enfrascaron en una pelea a golpes, pero uno de ellos sacó un arma de fuego y le disparó a su rival y luego huyó del lugar.

Asesinan a motociclista

Las autoridades fueron notificadas que sobre el libramiento Oscar Pérez Escobosa, una persona que viajaba en una motocicleta fue atacado a balazos por varias personas desconocidas, por lo que los cuerpos de auxilio que acudieron ayudarlo, determinaron que no presentaba signos vitales

Otros hechos violentos

En la colonia Gabriel Leyva, del puerto, en la calle Miguel Hidalgo, una persona del sexo masculino que fue atacado a balazos por personas desconocidas, fue auxiliado por personal de la Cruz Roja y luego trasladado a un hospital.

Sobre la avenida Arroyo del, Seminario, del fraccionamiento Puntarenas, personas desconocidas realizaron continuos disparos y luego de retiraron, por lo que las fuerzas estatales y federales que acudieron al lugar no lograron detenerlos.