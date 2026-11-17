La mañana de este martes 17 de noviembre, en el Aeropuerto Internacional Guadalupe Victoria, de la ciudad de Durango, se registró el accidente de una aeronave privada, que de acuerdo con los primeros reportes se habría estrellado y explotado, dejando como saldo preliminar al menos a dos personas sin vida.

Fue cerca de las 11:00 horas de este martes 17 de noviembre cuando se reportó que una aeronave habría sufrido un accidente al final de la pista, donde se habría incendiado luego de estrellarse y explotar.

En el reporte se indicó que en la aeronave privada viajaban el piloto, copiloto y al menos seis personas de una familia, que de manera extraoficial se encontraban en Durango para asistir a una fiesta.

Información preliminar indica que la aeronave habría perdido el control para luego estrellarse al final de la pista, lo que luego provocó la explosión e incendio.

Tras el reporte, al lugar arribaron elementos de emergencia, entre ellos bomberos y paramédicos, que auxiliaron en el rescate de los cuerpos y de los sobrevivientes.

Hasta el momento, se reporta un saldo preliminar de dos personas sin vida, que serían el piloto y el copiloto, así como algunas personas con quemaduras y que quedaron prensadas en la aeronave.

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¿Cómo era la aeronave?

Luego de que se reportara el accidente, se dio a conocer que la aeronave que estuvo involucrada fue un jet privado Cessna 500 Citation I, un avión ejecutivo ligero de corto a mediano alcance, con la matrícula XB-OIQ.

De acuerdo con información disponible en internet, esta aeronave ha sido observada en varios aeropuertos de México, incluido en ubicaciones como Toluca y Atizapán.

El Cessna 500 Citation I es un avión ejecutivo ligero bimotor, fabricado entre 1969 y 1985, que alcanza una velocidad máxima de hasta 740 km/h y una altura de hasta 41 mil pies, o 21 mil 497 metros.

Foto: Redes sociales

La capacidad de la aeronave es de dos pilotos como tripulación, y de cinco a siete pasajeros, pues las dimensiones de la cabina son de apenas 3.86 metros de longitud, un ancho de 1.50 metros y una altura de 1.32 metros.