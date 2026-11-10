Así luce el restaurante donde detuvieron al 'R2' durante operativo federal; ya fue asegurado

El intenso operativo realizado en Guadalajara, Jalisco, el pasado domingo 8 de noviembre y donde fue detenido Rafael "N", alias el "R2", se derivó al interior de un famoso restaurante de la ciudad.

Según la información, este sujeto y otros 19 se encontraba en este sitio "celebrando" una fiesta , sin embargo, elementos federales arribaron para capturarlo tras los trabajos de inteligencia que se habían realizado para dar con su paradero.

Tras minutos de angustia por el intercambio de disparos entre los hombres del R2 y elementos de seguridad, fue posible el arresto de los presentes, así como el traslado del señalado tras sufrir varias heridas de bala.

Mientras que el lugar se quedó bajo resguardo, durante el lunes 9 de noviembre la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró el inmueble mientras continúa la investigación.

Foto: Redes Sociales.

Te puede interesar: Así fue como el 'R2' fue trasladado al hospital tras ser herido en operativo de Jalisco | VIDEO

Antes y después: así luce el restaurante involucrado

En redes sociales ha comenzado a circular algunos videos del antes y después del restaurante SABEA , que fue el lugar que albergó la famosa fiesta del R2.

Ubicado sobre la avenida México 2789, Vallarta Nte, en Guadalajara, Jalisco, se identificaba como un espacio lujoso, al interior esculturas de gran tamaño, luces neón, servicio de comida y bebidas, así como algunos detalles que que dejaban ver un restaurante "sofisticado".

Foto: Redes Sociales.

Sin embargo, tras el operativo del domingo, algunos medios han capturado el lugar completamente vacío, con algunos daños en la estructura y con los sellos de aseguramiento por parte de la FGR.

Incluso se ha dado a conocer que parte de los empleados del lugar fueron detenidos durante el operativo, sin que hasta el momento se sepa su estado jurídico.

Lee: ¿Quién es Rafael Álvarez Ayala, 'R2', presunto mando del CJNG detenido en Jalisco?