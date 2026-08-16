Así puedes descargar y utilizar la app para seguir la ruta del camión de basura en Durango

La recolección de basura en Durango es uno de los servicios más utilizados en todas las zonas de la capital, sin embargo, un problema común radica en que a veces se deja estos deshechos antes de tiempo y provoca que se riegue por las calles.

Esta situación ha sido constante y cae en un foco de contaminación importante, además, es imposible que los trabajadores que recogen las bolsas puedan detenerse a juntar todo para llevárselo.

Ante esta situación, autoridades municipales y la empresa de recolección de basura han decidido implementar una aplicación para seguir la ruta del camión que pasa por los domicilios de los ciudadanos. El objetivo no solo es evitar los desechos regados antes de la recolección, sino también que la ciudadanía tenga una cultura de limpieza.

Según la información, la app ya se encuentra disponible para descargar y comenzar a usarla, lo único que necesitas un dispositivo móvil (Android o iOS) e internet.

Paso a paso para descargar y utilizar la app

Las indicaciones para comenzar a usar esta aplicación son bastante sencillas:

Ve a la tienda de apps de tu celular (Play Store para Android y App Store para iPhone) y busca "Red ambiental"

Ubica la que tiene el logo de un camión de basura y de fondo los colores verde y azul, después oprime "instalar"

Cuando ya se haya instalado, ábrela y selecciona "Durango"

Te llevará a otro apartado en donde podrás ingresar la dirección de tu casa, la agregas y listo, te aparecerá en el inicio

Puedes agregar varias direcciones, con esto ayudarás a avisarle a las personas de la tercera edad que no tienen un celular o le entienden a la tecnología

Cuando ya tengas agregada la dirección, puedes darle clic en ella y ahí podrás checar información importante como: qué días es la recolección de basura y a partir de qué hora. Además, las notificaciones se activarán automáticamente y una vez que se llegue el próximo día de pasar, te avisará.

¡Listo! No tienes que agregar ningún correo o teléfono.