Ataque en secundaria de Torreón: Fiscalía descarta explosivos; detenidos son mayores de edad

La Fiscalía General del Estado de Coahuila dio a conocer nuevos datos sobre la agresión registrada este jueves 1 de octubre en una secundaria del ejido La Unión, en Torreón, y aclaró algunas de las versiones que circularon durante las primeras horas del caso.

En su actualización, la dependencia informó que dos hombres mayores de edad fueron detenidos como probables responsables del ataque con arma blanca. Ambos quedaron a disposición de la autoridad competente, mientras continúan las investigaciones.

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Descartan explosivos y armas de fuego

Uno de los puntos centrales del comunicado es que la Fiscalía descartó la presencia de explosivos y armas de fuego, luego de que los primeros reportes señalaran el supuesto uso de artefactos explosivos durante la irrupción en el plantel.

La dependencia precisó que la agresión fue cometida con arma blanca. Por separado, el fiscal Federico Fernández Montañez explicó que se utilizaron petardos para generar pánico y distracción, y descartó que se tratara de bombas molotov.

La actualización también establece que los dos detenidos son mayores de edad, un dato relevante frente a las versiones iniciales que los describían como menores.

Investigan un contexto familiar

De acuerdo con las primeras investigaciones, las autoridades consideran que se trató de un hecho aislado, relacionado con un contexto familiar.

Sin embargo, el comunicado no detalla a qué circunstancias familiares se refiere ni establece un motivo definitivo para la agresión. Esa referencia forma parte de los avances preliminares y deberá esclarecerse conforme se desarrollen las indagatorias.

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El ataque dejó una mujer sin vida y varias personas lesionadas, además de provocar una movilización de cuerpos de emergencia y autoridades de seguridad en la comunidad.

En la información difundida previamente, los presuntos responsables fueron señalados como hermanos y exalumnos de la secundaria.

La Fiscalía mantiene abierta la investigación para reconstruir lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes. La puesta a disposición de los detenidos no constituye todavía una sentencia sobre su participación.