Atletas duranguenses conquistan 8 medallas en el Encuentro Nacional de Deportes Autóctonos

Durango regresó de Chiapas con una cosecha de ocho medallas en el XXVII Encuentro Nacional de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales, una de las principales vitrinas para disciplinas que forman parte del patrimonio cultural de México. La representación estatal compitió con 33 atletas en más de 20 pruebas desarrolladas en Tuxtla Gutiérrez, sede que reunió a delegaciones de 23 estados del país.

La actuación duranguense estuvo encabezada por dos medallas de oro. Miguel Ángel Calderón Leal se impuso en la prueba de balero, mientras que Brisia Guadalupe Alvarado Alcántara conquistó el tiro con arco femenil. La final de esta disciplina tuvo dominio absoluto de Durango, ya que Layla Yoselin Díaz Fuentes aseguró la plata para completar un podio protagonizado por representantes de la misma delegación.

Firmaron resultados de alto nivel

El tiro con arco volvió a entregar resultados para los duranguenses en la categoría máster femenil, donde Brisia Daniela Alcántara Alday se quedó con la plata y Ariadna Leticia Calderón Contreras obtuvo el bronce, ampliando la cosecha estatal en una de las pruebas más exitosas de la competencia.

La representación también encontró protagonismo en disciplinas de conjunto. El equipo de ulama alcanzó el subcampeonato nacional, mientras que los Juegos Árticos aportaron otras dos preseas de plata gracias a las actuaciones de Atzin Adriel Herrera Escobedo en jalón de palo varonil y Fernanda Ávalos Salazar en patada alta femenil.

De las delegaciones más destacadas

Los bronces llegaron además por conducto del equipo femenil de pelota mixteca y en la prueba de salto de foca, donde Gerardo de Jesús González Estala y Fernanda Leticia Ávalos Salazar consiguieron subir al podio para ampliar el balance duranguense.

Más allá de las medallas, Durango tuvo presencia en disciplinas como arquería tradicional, atlatl, pelota purépecha, trompo, balero, ulama y diversos juegos de destreza mental. El resultado le permitió cerrar una participación competitiva en un encuentro que reunió más de 700 participantes y alrededor de 150 actividades relacionadas con los juegos y deportes tradicionales de México.