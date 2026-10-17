Durango va con delegación récord al Encuentro Nacional Deportivo Indígena 2026 en Chiapas

Durango participará este fin de semana en el Encuentro Nacional Deportivo Indígena 2026 con la delegación más numerosa que ha presentado desde su incorporación a este certamen. Un total de 74 integrantes, entre atletas y entrenadores, emprendieron el viaje a Palenque, Chiapas, para representar a la entidad en la máxima competencia deportiva dirigida a los pueblos originarios de México.

La cifra marca un récord histórico para el deporte estatal dentro de un encuentro que año con año reúne a contingentes de diversos estados de la República, consolidándose como una plataforma fundamental de integración cultural y competencia de alto nivel.

Disciplinas en las que Durango estará presente

Teniendo a Palenque como escenario principal, la contienda se enmarca en las actividades del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte. El programa oficial contempla tanto disciplinas deportivas convencionales como juegos tradicionales practicados ancestralmente por distintas comunidades originarias del país.

En esta edición, la representación duranguense tendrá actividad en básquetbol y atletismo en ramas varonil y femenil, voleibol en ambos selectivos, futbol varonil y pelota purépecha, esta última considerada una de las modalidades autóctonas más emblemáticas dentro de la convocatoria nacional.

Un intercambio deportivo y cultural

El notable incremento de competidores refleja el constante crecimiento y desarrollo que ha experimentado la participación duranguense en los últimos años, abriendo espacios para que un mayor número de atletas locales muestren su talento en el plano nacional.

Más allá de la contienda por las medallas, el certamen se ha afianzado como un espacio para visibilizar el deporte indígena y preservar disciplinas tradicionales que integran el patrimonio vivo de México. Bajo ese escenario, Durango buscará firmar una actuación memorable respaldada por la fuerza de su contingente.