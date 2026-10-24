Durango conquista tres medallas en Encuentro Nacional de Juegos Autóctonos y Tradicionales

Durango se abrió paso en el medallero del XXVII Encuentro Nacional de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales al conquistar dos medallas de plata y una de bronce durante la segunda jornada de actividades celebrada en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde representantes de distintos estados compiten en disciplinas ligadas a las tradiciones deportivas del país.

La cosecha para la delegación duranguense llegó en los Juegos Árticos. Atzin Adriel Herrera Escobedo obtuvo la medalla de plata en la prueba de Inuit Stick Pull, mientras que Alma Eugenia Arreola Flores repitió el resultado al finalizar en el segundo puesto de Alaskan High Kick. El tercer metal fue para Gerardo de Jesús González Estala, quien se adjudicó el bronce en Seal Hop.

Destacaron con gran presencia

Los resultados colocaron a Durango entre las representaciones con presencia en el podio dentro de una jornada que reunió competencias de diversas modalidades tradicionales y autóctonas provenientes de diferentes regiones del país.

La actividad se distribuyó entre el Parque Central de Tuxtla Gutiérrez y el Auditorio Municipal Profr. Efraín Fernández Castillejos. Mientras este último albergó las pruebas de Juegos Árticos y Ulama, la plaza principal concentró talleres, exhibiciones y competencias de Tiro con Arco, Pelota Mixteca, Valero y Trompo.

Buscan cosechar más metales

Además de los metales obtenidos, la representación estatal tuvo participación en varias de las disciplinas incluidas en el programa, destacando su presencia tanto en pruebas competitivas como en actividades de promoción cultural y deportiva.

Con tres preseas en una sola jornada, Durango encontró en los Juegos Árticos su principal fuente de éxitos dentro de un encuentro nacional que busca preservar y difundir prácticas deportivas transmitidas de generación en generación en distintas comunidades del país.