Valeria Amparán vence a Noelle Haro y avanza a la final del Continental de Boxeo en Puebla

La duranguense Valeria Sarahí Amparán Pizarro confirmó su lugar entre las mejores boxeadoras del continente al instalarse en la final de la división de 51 kilogramos del Campeonato Continental de Box, después de imponerse por decisión unánime a la estadounidense Noelle Haro, quien había llegado al certamen como la sembrada número uno de la Confederación Panamericana de Box.

Con la plaza para los Juegos Panamericanos de Lima 2027 ya asegurada, la mexicana subió al cuadrilátero decidida a extender su paso ganador. Desde el arranque marcó el ritmo del combate con constantes combinaciones y una efectiva guardia zurda que encontró destino durante buena parte de los tres asaltos.

La duranguense finiquitó el compromiso

Haro intentó responder al dominio de Amparán en el segundo episodio, conectando algunos golpes que le permitieron equilibrar momentáneamente las acciones. Sin embargo, la representante nacional nunca perdió el control de la pelea y mantuvo la ventaja construida desde los primeros minutos ante los jueces.

La diferencia terminó por hacerse evidente en el tercer y último round. Amparán aumentó la presión ofensiva, llevó constantemente la iniciativa y provocó una hemorragia nasal en su rival, que ya no pudo encontrar respuesta ante el volumen de golpes de la duranguense.

Busca coronar su excelente paso

Del otro lado del cuadro, la venezolana Irismar Cardozo avanzó a la disputa por el campeonato luego de que la brasileña Carol Barbosa abandonara el combate semifinal y no regresara para el tercer asalto.

Ahora, la campeona de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 buscará coronar su sobresaliente actuación continental frente a Cardozo. En su esquina estará Jesús Eduardo Bueno, integrante del cuerpo técnico de la Selección Nacional, en una pelea que definirá a la monarca continental de la categoría.