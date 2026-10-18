¿Aún tienes prendas en Monte de Piedad? Estas son las fechas para recuperarlas tras la huelga

La reapertura de Nacional Monte de Piedad permitió retomar los trámites que quedaron pendientes durante la huelga. Sin embargo, quienes todavía tienen artículos en sus sucursales deben revisar las fechas y condiciones que corresponden a su contrato.

Después del acuerdo alcanzado el 30 de septiembre para terminar el conflicto laboral, la institución reanudó operaciones el 7 de octubre. Ahora, los clientes pueden acudir para revisar sus adeudos y recuperar sus pertenencias.

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¿Hasta cuándo puedes recoger una prenda que ya pagaste?

La condonación de la comisión por custodia estará vigente hasta el 7 de diciembre de 2026 para artículos cuyo desempeño se pagó durante la contingencia y que no pudieron recogerse por el conflicto laboral.

El beneficio se aplica automáticamente a los casos elegibles. Esa fecha corresponde al fin de la condonación; no debe interpretarse como un plazo general para perder las prendas.

¿Y si todavía tienes un adeudo?

El 16 de noviembre de 2026 concluye el periodo de desempeño extemporáneo para recuperar artículos en etapa de comercialización, siempre que no se hayan vendido.

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Para hacerlo, el cliente debe acudir a la sucursal donde está el artículo y cubrir el pago correspondiente. Este beneficio excluye los autos sin resguardo.

¿Los 45 días sin intereses aplican para todos?

La prórroga, vigente hasta el 21 de noviembre, contempla artículos empeñados antes del 1 de octubre de 2025 cuyo último movimiento haya sido anterior al 6 de mayo de 2026, sujetos a disponibilidad y condiciones.

Si no se realiza la operación dentro del periodo, los términos prevén calcular intereses desde la fecha original del empeño.

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Revisa la fecha de tu contrato

El portal oficial permite consultar la nueva fecha límite de pago mediante la fecha de comercialización original del contrato o del último comprobante de refrendo.

Antes de pagar, conviene solicitar el desglose del saldo y confirmar la disponibilidad del artículo, los descuentos aplicables y los requisitos de entrega. Tener a la mano el contrato y los comprobantes ayudará a aclarar cualquier diferencia.