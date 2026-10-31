Balón de Oro 2026: ¿por qué México dejó a Harry Kane fuera de su votación de los diez mejores?

La publicación de las papeletas del Balón de Oro 2026 reveló una de las mayores sorpresas del proceso de votación: México fue uno de los únicos dos países, junto con Costa de Marfil, cuyos representantes no incluyeron a Harry Kane entre los diez mejores futbolistas del año. La decisión cobró relevancia porque el delantero inglés terminó conquistando el máximo reconocimiento individual del futbol mundial.

Kane se quedó con el Balón de Oro tras imponerse por apenas 28 puntos a Kylian Mbappé. El atacante del Bayern Múnich acumuló 1,055 unidades gracias a una temporada en la que sobresalió por su producción goleadora, sus títulos en Alemania y su actuación con Inglaterra, selección a la que condujo hasta las semifinales de la Copa del Mundo de 2026.

¿Quién fue el periodista mexicano que dejó a Kane fuera del Top 10?

El responsable del voto mexicano fue Salvador Aguilera, periodista especializado en futbol internacional que ha desarrollado buena parte de su carrera en medios como CNN en Español y AYM Sports. Desde hace años se ha consolidado como una de las voces mexicanas más enfocadas en la cobertura de ligas europeas y torneos de selecciones.

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En su papeleta, Aguilera colocó a Lamine Yamal en el primer puesto. El comunicador formó parte del reducido grupo de 13 periodistas que eligieron al español como el mejor jugador del año, una postura que contrastó con la tendencia general del jurado.

Defiende su decisión

La votación del Balón de Oro es realizada por periodistas de los 100 países mejor ubicados en el ranking FIFA. Cada integrante del jurado ordena a diez futbolistas y les asigna una puntuación decreciente, por lo que aparecer en la boleta resulta determinante incluso para candidatos que no ocupan el primer lugar.

Tras hacerse públicos los sufragios, Aguilera dejó ver su postura al señalar en redes sociales que, al tratarse de un año mundialista, el campeón del mundo debió tener un peso mayor en la evaluación final. La divulgación de las papeletas terminó colocando al voto mexicano bajo los reflectores, al ser uno de los pocos que se apartó de la tendencia dominante que llevó a Kane a la conquista del premio.

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