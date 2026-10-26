Balón de Oro: Scarlett Camberos logra un histórico lugar 21 para el futbol femenil mexicano

Scarlett Camberos escribió una página inédita para el futbol mexicano al finalizar en el puesto 21 del Balón de Oro Femenino 2026, clasificación revelada este lunes durante la gala celebrada en Londres. La atacante del América Femenil se convirtió en la primera mexicana en aparecer entre las clasificadas del prestigioso reconocimiento que entrega France Football, un logro que la coloca entre la élite mundial del balompié femenil.

La futbolista azulcrema superó en la votación final a la japonesa Manaka Matsukubo y a la escocesa Caroline Weir, figura del Real Madrid, consolidando una actuación histórica para el futbol nacional. Su nombre apareció junto al de algunas de las grandes referentes del deporte, en una lista que incluyó a Alexia Putellas, Ewa Pajor, Caroline Graham Hansen, Alessia Russo, Khadija Shaw y Melchie Dumornay, entre otras estrellas internacionales.

La cara de la Liga MX Femenil

La nominación de Camberos no llegó por casualidad. La delantera fue una de las principales figuras del América durante la temporada 2025/26, campaña en la que las Águilas conquistaron el Clausura 2026, el Campeón de Campeonas y la Copa de Campeonas de Concacaf, firmando uno de los años más exitosos en la historia de la institución.

En el plano individual, la mexicana respaldó su candidatura con números de élite. Camberos firmó 25 goles y 17 asistencias durante la temporada, para un total de 42 contribuciones directas de gol, registro que la ubicó entre las futbolistas más productivas de las 30 nominadas al galardón.

Poniendo al futbol azteca en lo más alto

Las 17 asistencias de la atacante representaron además la cifra más alta entre todas las candidatas al Balón de Oro Femenino 2026. Ese rendimiento terminó por consolidarla como una de las principales referencias ofensivas de la Selección Mexicana, reafirmando el crecimiento que ha mostrado durante los últimos años tanto a nivel de clubes como en la escena internacional.

Aunque el codiciado trofeo quedó reservado para las posiciones de privilegio, el lugar 21 representa un precedente histórico para el futbol mexicano. La presencia de Scarlett Camberos en la gala del Balón de Oro confirma su consolidación entre las mejores jugadoras del mundo y abre una nueva referencia para las futbolistas nacionales en el escenario internacional.