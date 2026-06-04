Beca Rita Cetina 2026: ¿quiénes cobran su apoyo HOY viernes 5 de junio?

Ha iniciado el mes de junio y el calendario para la entrega de la beca Rita Cetina ya ha sido publicado, por lo que la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez ya comenzó con la distribución del pago para los estudiantes de educación básica. ¿Quiénes obtendrán su dinero el 5 de junio?

Aspectos a tomar en cuenta

Esta beca forma parte de los programas de apoyo por parte del gobierno de México, con el fin de aligerar la carga económica escolar, evitar que la economía de miles de familias se vea afectada y disminuir la tasa de abandono escolar .

Además, hay que recordar que la paga será enviada a los alumnos que se registraron antes del bimestre mayo/junio, por lo que, si aún no se ha incorporado al programa, es posible registrarse para obtenerlo en el siguiente ciclo escolar.

Hacerlo es muy fácil, solo se debe cumplir con los siguientes requisitos:

CURP de la madre, padre o tutor y del alumno a inscribir.

de la madre, padre o tutor y del alumno a inscribir. Identificación oficial vigente.

vigente. Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses de antiguedad.

no mayor a 3 meses de antiguedad. Correo electrónico del tutor.

del tutor. Constancia de estudios del estudiante.

del estudiante. No contar con algún apoyo o beca educativa de parte de la Administración Pública Federal.

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¿Quiénes recibirán la beca el día de hoy?

El dinero será depositado en las tarjetas de forma escalonada, en días hábiles y en orden alfabético, dependiendo del apellido paterno de la persona que registró al estudiante, comenzando desde el día 1 de junio de 2026, para finalizar el 12 de junio del presente año.

1 de junio: Letras A y B.

Letras A y B. 2 de junio: Letra C.

Letra C. 3 de junio: Letras D, E y F.

Letras D, E y F. 4 de junio: Letra G.

Letra G. 5 de junio: Letras H, I, J, K y L.

Letras H, I, J, K y L. 8 de junio: Letra M.

Letra M. 9 de junio: Letras N, Ñ, O, P y Q.

Letras N, Ñ, O, P y Q. 10 de junio: Letra R.

Letra R. 11 de junio: Letra S.

Letra S. 12 de junio: Letras T, U, V, W, X, Y y Z.

De acuerdo con el calendario, los apellidos que comiencen con las letras H, I, J y K serán los que obtendrán su abono correspondiente de mil 900 pesos, junto con otros 700 pesos extra por cada estudiante de secundaria registrado a nombre del adulto responsable de su cuidado.