Bonnie Tyler, estrella detrás de 'Total Eclipse of the Heart', fallece a los 75 años de edad

La industria musical mundial se viste hoy de luto absoluto tras confirmarse el sensible y doloroso fallecimiento de la legendaria cantante galesa Bonnie Tyler, quien murió a los 75 años de edad. La trágica noticia ha conmovido profundamente a millones de generaciones que crecieron con sus apasionadas baladas. Tyler, cuya voz rasgada definió la estética de los ochenta, deja un vacío totalmente irremplazable en la historia del rock.

¿Cuál fue la causa de su deceso?

La icónica artista británica falleció de forma inesperada en un centro hospitalario de Faro, Portugal, país europeo donde residía desde hacía varios años para disfrutar de su clima benigno. El deceso está directamente ligado a una grave afección intestinal por la cual fue operada de extrema emergencia en mayo. Aunque logró despertar semanas después del coma inducido, su condición médica general permaneció sumamente delicada y crítica.

El triste suceso se conoció públicamente este jueves 9 de julio mediante un sentido comunicado oficial emitido por sus familiares cercanos y su equipo de representación en su página web. En la emotiva nota, manifestaron estar desconsolados ante la inesperada pérdida acontecida la noche anterior. Asimismo, hicieron un firme llamado al respeto y solicitaron absoluta privacidad para afrontar una tragedia familiar que enluta al arte global.

También te puede interesar: ¿Quién era Sebastián Funes 'Chaterbox', el youtuber que falleció en accidente automovilístico?

Se apaga una estrella de la música

Nacida originalmente como Gaynor Hopkins en Gales en 1951, Tyler forjó una brillante carrera musical de casi medio siglo partiendo desde orígenes muy humildes. Su rasgo más distintivo, esa inconfundible y potente voz ronca, nació de un accidente médico a finales de los setenta, al no guardar el reposo indicado tras una operación de nódulos vocales, transformando un inconveniente físico en su sello artístico más célebre.

Con ese estilo desgarrador, dominó los ránkings mundiales gracias a himnos imperecederos como "Total Eclipse of the Heart", joya de Jim Steinman que superó mil millones de reproducciones. A este rotundo éxito internacional se sumaron piezas eternas de la cultura pop como "Holding Out for a Hero" o "It's a Heartache", consolidando una de las trayectorias más influyentes de la industria musical con millones de copias vendidas.

Figuras y colegas le rinden tributo

Las sinceras muestras de admiración unieron a grandes figuras mundiales que hoy ensalzan su pasión en el escenario. El mandatario británico, Keir Starmer, y colegas como Bryan Adams o Tony Hadley expresaron su dolor, rindiendo tributo a su imponente legado cultural. Hoy, mientras la música despide con lágrimas a una de sus reinas más queridas, sus eternas grabaciones aseguran que la voz de Bonnie Tyler jamás dejará de sonar.

También te puede interesar: Critican a Pedro Sola por dichos contra los perritos: ‘Con ganas de aventarles carne envenenada'