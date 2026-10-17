Boxeadores de Durango pelean en el Panamericano de Boxeo en Puebla por su boleto a Lima 2027

La campeona mundial juvenil Valeria Sarahí Amparán Pizarro, el medallista centroamericano Hugo Yahir Barrón Leal y el seleccionado nacional Brandon Isaac Fernández Hernández integran la representación duranguense que disputará el Campeonato Panamericano Continental de Boxeo en Puebla, certamen que repartirá boletos para los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

El torneo reunirá a 223 pugilistas de 31 países y representa una de las citas más relevantes del calendario continental. Además de las medallas, estarán en juego 56 plazas para la justa panamericana, lo que convierte la competencia en una parada clave dentro del proceso internacional rumbo a 2027.

Buscan poner a Durango en alto

La principal figura del grupo es Valeria Sarahí Amparán Pizarro, quien en 2024 hizo historia al convertirse en la primera boxeadora mexicana en conquistar un título mundial juvenil de la IBA. La duranguense llega a Puebla respaldada también por la medalla de oro obtenida este año en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, donde confirmó su lugar entre las principales exponentes del boxeo amateur mexicano.

Por su parte, Hugo Yahir Barrón Leal afrontará el certamen tras una etapa de crecimiento constante en la selección nacional. El pugilista de los 65 kilogramos ganó la Copa América de Boxeo 2025 y recientemente obtuvo la medalla de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, resultados que lo colocan como una de las cartas más sólidas de México en su división.

Mientras tanto, Brandon Isaac Fernández Hernández llega como una de las incorporaciones más recientes al representativo nacional. El duranguense ganó la medalla de oro en el Festival Olímpico 2026 y recibió la convocatoria para integrarse al proceso rumbo a Lima 2027 en la división de los 80 kilogramos.

Quieren su boleto al gran escenario

Las acciones se desarrollarán en el Gimnasio Miguel Hidalgo de Puebla. Para los tres boxeadores duranguenses, el objetivo inmediato será alcanzar las semifinales, instancia que en las divisiones clasificatorias asegura el pase a los Juegos Panamericanos, un premio que podría acercarlos a los escenarios más importantes del ciclo olímpico.