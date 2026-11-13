Buen Fin 2026: ¿Cómo identificar en Durango a los negocios participantes?

Con el llamado a privilegiar las compras en negocios locales, inició el viernes el Buen Fin 2026 en Durango, con la participación de comerciantes y empresarios.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Durango, Sergio Sánchez López, informó que este año la meta es superar las seis mil empresas registradas como participantes ya que aún no se cuenta con la cifra definitiva.

En cuanto a la derrama económica, la expectativa es superar los mil millones de pesos en ventas durante los cinco días de actividad comercial, del 13 al 17 de noviembre.

¿Cómo identificar en Durango a los negocios participantes?

Explicó que los establecimientos participantes pueden identificarse mediante el cartel y la imagen oficial de el Buen Fin, además del código QR que permite verificar su registro.

Los consumidores también pueden consultar el directorio de negocios participantes en la página oficial www.elbuenfin.org, en el apartado de consumidores, donde está disponible un buscador por nombre de comercio o categoría. Aclaró que no se trata de un directorio de Profeco, aunque esta dependencia participa en las acciones de protección al consumidor.

Finalmente, exhortó a privilegiar las compras en comercios locales para que puedan hacer frente a los compromisos de cierre de año, particularmente al pago de aguinaldos y otras prestaciones de sus trabajadores.