Buen Fin 2026: ¡Cuidado! estos detalles pueden dejar tu compra fuera del sorteo del SAT

Encontrar una buena oferta y elegir cómo pagar son parte de las decisiones que tomarán los consumidores durante el Buen Fin. Sin embargo, quienes también esperan participar en el sorteo del Servicio de Administración Tributaria (SAT) deberán revisar algunas condiciones antes de llegar a la caja.

Las bases de 2026 establecen restricciones sobre el tipo de tarjeta, los productos adquiridos y el establecimiento donde se realiza la compra, que pueden dejar una operación fuera del concurso.

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Ojo con las tarjetas digitales y departamentales

Entre las operaciones excluidas están las realizadas con tarjetas digitales o tokenizadas y billeteras digitales, además de tarjetas de crédito departamentales, corporativas o empresariales.

También quedan fuera las tarjetas privadas que únicamente pueden utilizarse en determinados establecimientos o redes de comercios, así como las emitidas en el extranjero y los consumos realizados fuera de México.

Por ello, antes de pagar conviene consultar cuáles son los medios de pago participantes.

Estos productos tampoco participan

Las restricciones también alcanzan a las compras de vinos, licores, cervezas, cigarros, tabaco y medicamentos.

Asimismo, están excluidos los retiros de efectivo, cargos recurrentes, preautorizaciones, cancelaciones y reversos de operaciones.

El monto y el comercio también cuentan

Para entrar al sorteo, la compra debe ser de 250 pesos o más y realizarse del 13 al 17 de noviembre de 2026, con una tarjeta de crédito o débito participante.

El establecimiento debe estar registrado en el Buen Fin y cumplir con los requisitos fiscales del programa. Una promoción anunciada en una tienda, por sí sola, no garantiza que sus operaciones sean elegibles.

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¿Cómo revisar si tu compra participa?

Cuando una operación reúne las condiciones, su registro es automático y gratuito. El comprador puede consultar los comercios y bancos participantes en el minisitio oficial del SAT.

A partir del 27 de noviembre estará disponible la consulta de las operaciones que participan. El sorteo se celebrará el 4 de diciembre y los listados de ganadores se publicarán a partir del 7 de diciembre.