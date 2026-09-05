'Buscar a un hijo también desgasta': Carlos Emilio cumple 11 meses desaparecido

Este sábado 5 de septiembre se cumplen 11 meses desde la desaparición de Carlos Emilio Galván Valenzuela en Mazatlán, Sinaloa. Su madre, Brenda Valenzuela, volvió a alzar la voz para denunciar el desgaste que representa buscar a un hijo frente a la incertidumbre y la falta de resultados.

“Hay una parte de esta historia que casi nunca se ve. Lo que significa ser la mamá que busca”, expresó al recordar que durante casi un año ha tenido que insistir ante diferentes autoridades para que el caso avance.

Brenda describió que la espera, la indiferencia, la falta de empatía y la necesidad de repetir constantemente la historia de Carlos Emilio también consumen las fuerzas de las familias.

“Una madre que busca a su hijo no debería tener que desgastar sus últimas fuerzas para conseguir que quienes tienen la obligación de encontrarlo actúen”, manifestó.

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“Rectifiquen. Actúen. Coordinen. Busquen”

A 11 meses de la desaparición, la madre del joven reiteró su exigencia para que el Estado cumpla con su obligación de buscarlo con vida, con debida diligencia y con toda la capacidad institucional disponible.

Su llamado estuvo dirigido a las autoridades encargadas de las investigaciones, a quienes pidió rectificar, actuar y coordinarse para localizar a su hijo.

Brenda también cuestionó si la crisis de desapariciones ha sido normalizada por las instituciones y criticó que los casos sean tratados únicamente como cifras.

“Si realmente doliera, esto no estaría ocurriendo en las dimensiones que está sucediendo. No estaríamos aquí millones de familias viviendo un infierno que jamás elegimos”, señaló.

Insistió en que la desaparición de Carlos Emilio no constituye un hecho aislado, sino que forma parte de una problemática nacional que obliga a las autoridades a actuar con urgencia, empatía y humanidad.

FB: Brenda Valenzuela

Solicitó apoyo a Claudia Sheinbaum

Con motivo de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a Durango, realizada el pasado jueves, Brenda Valenzuela acudió a la Velaria de la Feria Nacional Durango con la intención de solicitar la intervención del Gobierno federal.

La madre buscadora logró ver brevemente a la mandataria y plantear la necesidad de agilizar las investigaciones para conocer el paradero de Carlos Emilio.

“Les suplico, les ruego y les exijo con toda la fuerza que me queda: busquen a Carlos Emilio Galván Valenzuela”, expresó posteriormente.

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Desapareció dentro de Terraza Valentino

Carlos Emilio, originario de Durango, fue visto por última vez durante la madrugada del 5 de octubre de 2025, después de ingresar al área de baños de Terraza Valentino, establecimiento ubicado en la Zona Dorada de Mazatlán.

El joven, entonces de 21 años, se encontraba en el puerto junto con familiares para celebrar la conclusión de sus estudios en Gastronomía y la proximidad de su cumpleaños.

Desde aquella madrugada se desconoce su paradero. Durante los últimos 11 meses, su familia ha realizado movilizaciones, búsquedas y gestiones ante distintas autoridades para exigir avances en las investigaciones.

“¿Hasta cuándo? Hasta que vuelva a casa. Hasta que esté vivo entre nosotros. Hasta que la vida de mi hijo valga lo que debe valer: ¡todo!”, concluyó Brenda.