Caliente de Durango amarra el tercer sitio del Stand Norte de la LMB tras barrer a Querétaro

Tras la conclusión de las siempre complejas series interzonas de la LMB, la novena de Caliente de Durango se consolidó en la tercera posición del standing de la Zona Norte, un movimiento sostenido por la barrida conseguida el fin de semana frente a los Conspiradores de Querétaro en el Estadio Francisco Villa. El conjunto rojinegro aprovechó su localía para hilar tres victorias consecutivas que modificaron la parte alta de la tabla y reforzaron el repunte que venía construyendo desde la segunda mitad de junio.

Los rojinegros están imparables

El ascenso al tercer escalón se explica por el balance favorable ante los rivales del Sur, tramo en el que Durango firmó un récord de ocho triunfos y cuatro derrotas, incluyendo dos series completas ganadas. Ese impulso permitió al equipo alcanzar una marca global de 30-26 y un porcentaje de .536, colocándose a nueve juegos del liderato divisional y con margen mínimo sobre Sultanes y Acereros en la disputa directa por los puestos de postemporada.

La barrida dominical frente a Querétaro se definió con una pizarra de 9-8, un juego que exigió control en el noveno capítulo tras un duelo que se mantuvo cerrado desde temprano. Spencer Turnbull trabajó tres entradas y dos tercios, permitiendo ocho imparables y cuatro carreras limpias sin otorgar pasaportes, mientras que Elier Hernández sostuvo la ofensiva con una línea de 4-2, tres impulsadas y un robo de base. El panameño Jorge García cerró con autoridad al ponchar a tres bateadores consecutivos con la casa llena, frenando la rebelión visitante y asegurando la barrida.

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Posiciones del Stand Norte

El standing norteño mantiene al frente a los Toros de Tijuana con récord de 39-17, seguidos por los Charros de Jalisco con 31-26. Detrás aparece Caliente (30-26), escoltado de cerca por los Sultanes de Monterrey (29-27) a un juego y los Acereros de Monclova (29-28) a juego y medio, en una zona media donde cualquier tropiezo altera el orden inmediato.

Más abajo, el rezago es evidente: Rieleros (25-30), Algodoneros (24-33), Tecos (23-34) y Saraperos (21-33) se mantienen lejos de la contienda, mientras que Dorados (21-36) ocupa el fondo del sector sin señales de recuperación.

Próximo compromiso

Sin margen para relajarse, Caliente viajará a Coahuila para enfrentar a los Acereros de Monclova en una serie directa por posiciones que iniciará el martes 23 de junio a las 19:45 horas en el Estadio Monclova, un examen inmediato para sostener su lugar en la parte alta del Norte.

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