Caliente de Durango incorpora a Ian Villers y Scott Engler en un ajuste clave para su bullpen

La novena de Caliente de Durango anunció la incorporación de los lanzadores estadounidenses Ian Villers y Scott Engler, movimientos que apuntan a reforzar un cuerpo de pitcheo que ha tenido variaciones constantes durante el arranque de la campaña. Ambos llegan con trayectorias amplias en sistemas de Ligas Menores y circuitos independientes, lo que ofrece un marco más claro sobre el tipo de perfiles que suma la organización.

Villers, de 25 años y formado en la Universidad de California en Berkeley, fue reclutado por los Gigantes de San Francisco en 2021 tras un paso universitario que incluyó 54 apariciones y una efectividad de 4.18. En su trayectoria profesional acumula 118.2 innings en sucursales con ERA de 4.25 y WHIP de 1.40, además de etapas en Clase A, A+ y Doble A. Su 2025 mostró dos caras: un sólido desempeño en Eugene (1.88 de ERA) y un tramo más irregular en Richmond (5.09).

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Doble movimiento rojinegro

Antes de llegar a Durango, Villers lanzó en 2026 con los Capitales de Québec en la Frontier League, donde trabajó 23 entradas con un PCLA de 2.35 y un WHIP de 1.304, números que sugieren un repunte reciente en control y consistencia. Su historial universitario y profesional lo perfila como un brazo de proyección que ha alternado entre relevista largo y especialista situacional.

Por su parte, Engler, originario de Wichita, Kansas, llega tras un recorrido que incluye pasos por la organización de los Texas Rangers, la Atlantic League y la Liga ARCO Mexicana del Pacífico. Con Mazatlán registró 12.2 entradas, ERA de 2.13 y tres salvamentos, mientras que en 2025 con Lancaster firmó un 1.90 de efectividad y un WHIP de 1.054, cifras que lo colocan como un relevista confiable en escenarios de presión.

Engler también ha sido un caso de resiliencia: superó dos cirugías Tommy John y logró reconstruir su carrera hasta convertirse en un brazo de potencia, con recta superior a las 95 mph y más de 280 ponches acumulados en 237 innings dentro de la Atlantic League. Su activación inmediata apunta a fortalecer el bullpen duranguense en tramos cerrados.

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