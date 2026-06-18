Caliente de Durango tendrá a Víctor Márquez con la Selección Mexicana en el Juego de Estrellas

La novena de Caliente de Durango ha sumado una pieza más al escaparate del Juego de Estrellas 2026: el short stop Víctor Márquez, convocado para integrarse al roster de la Selección Mexicana de Beisbol que dirigirá Benjamín Gil el 28 de junio en el Walmart Park de Monterrey. El llamado confirma el ascenso sostenido de un pelotero que, a sus 24 años, se ha convertido en uno de los infielders jóvenes más consistentes del circuito.

Márquez nació el 21 de diciembre de 2001 en Poza Rica, Veracruz, y debutó en la LMB en 2022 con Durango. Desde entonces ha construido un perfil basado en velocidad de reacción, solidez defensiva y un rango amplio en las paradas cortas. Su trayectoria también incluye pasos por la pelota invernal con los Yaquis de Obregón, donde ha sido activado y desactivado en distintos momentos desde 2022, reflejo de un desarrollo constante dentro del sistema profesional.

Uno de los mejores elementos duranguenses

En 2026, Márquez recibió la titularidad del short stop bajo la gestión de Óscar Robles, quien ha apostado por su crecimiento técnico y su lectura de juego. La confianza se ha traducido en regularidad: 370 innings en 47 apariciones, 42 de ellas como titular, con un porcentaje de fildeo de .988, 35 dobles matanzas y 75 outs registrados dentro del cuadro.

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A la ofensiva, el veracruzano sostiene un desempeño sobrio pero productivo: batea para .293 con OPS de .696 en 160 apariciones al plato, con 41 hits, incluidos tres dobles, un triple y un jonrón, además de 11 carreras producidas, 24 anotadas y cinco bases robadas. Su aporte no se basa en el poder, sino en el contacto oportuno y la capacidad de embasarse.

Merecida convocatoria al Juego de Estrellas

En cinco temporadas combinadas entre verano e invierno, Márquez suma 819 apariciones, 195 imparables, 67 producidas, 117 anotadas y 17 robos, con línea ofensiva de .271 y OPS de .671. Son números que, sin ser estridentes, muestran un perfil de consistencia y evolución técnica.

Con su convocatoria, Márquez se integrará a un cuerpo técnico que buscará un roster equilibrado entre experiencia y juventud. Para Durango, su presencia en el Juego de Estrellas representa la confirmación de un desarrollo que ya no pasa desapercibido en la LMB.

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