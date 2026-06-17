Caliente de Durango incorpora al derecho Enrique Saldaña en busca de mayor orden en su relevo

La novena de Caliente de Durango sumó una nueva pieza a su pitcheo de relevo con la llegada del derecho panameño Enrique Saldaña, un brazo joven pero con recorrido en sistemas de desarrollo de Grandes Ligas. A sus 26 años, el lanzador se incorpora a la organización rojinegra tras un trayecto que incluye pasos por las filiales de Rockies de Colorado y Cardenales de San Luis, además de experiencia reciente en circuitos independientes en Estados Unidos.

Saldaña, nacido el 26 de junio de 1999 en Ciudad de Panamá, inició su carrera profesional en 2015 dentro del programa de ligas menores de Colorado, donde fue firmado originalmente como jugador de cuadro antes de consolidarse como pitcher. Su evolución en el sistema dominicano de los Rockies lo llevó a establecerse como relevista, rol en el que encontró estabilidad y mejores números.

Numeros y estadísticas

Durante sus cuatro temporadas en ligas menores estadounidenses, el derecho acumuló 47 apariciones, 109 innings y una efectividad de 2.81, con 96 ponches y un WHIP de 1.27, cifras que reflejan un perfil de control aceptable y capacidad para evitar daño profundo, con apenas cinco cuadrangulares permitidos en ese lapso. Su mejor etapa se dio en los niveles de novatos, donde registró campañas sólidas tanto con Rockies como con Cardenales.

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En 2025 tuvo un breve paso por la Frontier League con Lake Erie, donde los resultados fueron irregulares, aunque el club lo utilizó principalmente en situaciones de corto relevo. Esa experiencia, aunque estadísticamente discreta, le permitió mantenerse activo tras su salida de la organización de San Luis en 2022, cuando quedó en libertad y posteriormente fue asignado a la selección de Panamá en enero de 2026.

Un perfil de altura internacional

Además de su trayectoria en Estados Unidos, Saldaña ha lanzado en la liga profesional de su país con Panamá Metro, donde suma 130 innings, 98 ponches y 60 bases por bolas, números que muestran un perfil consistente: repertorio basado en recta y slider, con tendencia a inducir contacto moderado y limitar extrabases. Esa combinación lo perfila como un brazo útil para entradas intermedias.

Saldaña se integra de inmediato al trabajo bajo las órdenes de Óscar Robles, en un bullpen que ha requerido profundidad durante el calendario. Su llegada ofrece a Durango un relevista con kilometraje internacional, experiencia en distintos niveles y margen de crecimiento dentro del beisbol mexicano.

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