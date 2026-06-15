Caliente de Durango presume a Webster Rivas como su representante en el Juego de Estrellas 2026

La campaña 2026 de la LMB encontró en Webster Rivas a uno de sus rostros más consistentes detrás del plato. El dominicano de 33 años, pieza central de Caliente de Durango, fue elegido por la afición para iniciar el Juego de Estrellas del 28 de junio en Monterrey, un reconocimiento que corona semanas de producción ofensiva, solidez defensiva y liderazgo silencioso en la novena rojinegra.

Rivas llegó a Durango procedente de los Leones de Yucatán con la etiqueta de receptor confiable, pero su impacto ha superado cualquier expectativa. En 40 juegos disputados esta temporada suma 150 apariciones al bat, 42 imparables, incluidos 11 dobles y 5 cuadrangulares, 24 carreras impulsadas y un promedio de .309, acompañado por un OPS de .865, uno de los más altos de sus 17 años como profesional.

El rostro más importante de Caliente

Su producción ha sido el ancla ofensiva de un equipo que ha vivido altibajos. Pero su valor no se mide sólo con el madero. En 302 innings y un tercio trabajados como receptor, Rivas presume un porcentaje de fildeo de .994, con apenas dos errores cometidos, una cifra que refleja su consistencia en la posición más exigente del diamante.

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Su lectura de los juegos, su manejo de los brazos jóvenes y su capacidad para ajustar el plan de ataque han sido determinantes para mantener competitiva a la rotación de Óscar Robles. Incluso en el uso del sistema de revisión de zona de strike, el dominicano ha destacado: acumula 33 retos ganados hasta la Serie 16, la cifra más alta del club y una muestra de su precisión para detectar fallas en la marcación.

Con los mejores del país

El llamado al Juego de Estrellas no es un premio aislado, sino la consecuencia natural de su desempeño. La votación en línea de la LMB Banorte lo colocó como uno de los dos receptores titulares del equipo de Estrellas, un roster integrado por 29 peloteros extranjeros de 16 organizaciones. Rivas compartirá dugout con figuras de peso como Justin Turner y Robinson Canó, bajo la dirección de Lorenzo Bundy.

Para Durango, su presencia en Monterrey confirma que, en medio de una temporada exigente, el club posee un líder capaz de sostener el ritmo competitivo. Y para Rivas, que ya vivió el sueño de las Grandes Ligas con los Padres de San Diego en 2021, el Juego de Estrellas 2026 es otra prueba de que su carrera sigue escribiéndose con oficio, constancia y una influencia que trasciende las estadísticas.

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