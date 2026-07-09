Caliente de Durango amarra el retorno del infielder estadounidense CJ Hinojosa al roster

La novena de Caliente de Durango recuperó a un viejo conocido para apuntalar su infield: el estadounidense CJ Hinojosa, quien vuelve al club para la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Béisbol. El movimiento llega en un momento en el que el equipo necesitaba profundidad en el cuadro, tras la baja temporal de Jonathan Villar por lesión.

Hinojosa, nacido en Houston en 1994, es un pelotero con una trayectoria amplia en el sistema de ligas menores de Estados Unidos. Fue seleccionado por los Astros en el draft de 2012 y más tarde por los Giants en 2015, después de su etapa en la Universidad de Texas. A lo largo de 13 campañas en el beisbol profesional, suma más de 4,800 apariciones en el plato y un promedio de .273, además de 1,186 imparables y 88 cuadrangulares.

Vuelve para quedarse

Su primera etapa con Durango, en 2025, dejó números sólidos: 45 hits en 43 juegos, con línea ofensiva de .310/.366/.407 y capacidad para generar contacto constante. Además, su versatilidad defensiva le permite cubrir segunda, tercera y el short stop, una característica que históricamente ha sido parte de su perfil desde su paso por organizaciones como San Francisco, Houston, San Diego y Miami.

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En Triple A, Hinojosa tuvo momentos destacados. Con Sugar Land, sucursal de los Astros, bateó .316 en 2021; con El Paso, de los Padres, registró .291 y OPS de .841 en 2022; y en 2023, con Jacksonville, de los Marlins, cerró con .244. Su última escala antes de llegar a la LMB fue Durham, sucursal de Tampa Bay, donde promedió .284 en 2024.

Bajas y salidas

Mientras tanto, Durango enfrenta la ausencia de Jonathan Villar, quien fue enviado a la lista de lesionados por un microdesgarre en el bíceps femoral. El club espera que el dominicano pueda volver para la serie ante Monclova, programada del 17 al 19 de julio.

El movimiento también coincide con la salida del relevista zurdo Clayton Andrews, asignado a los Olmecas de Tabasco para el resto de la campaña. Con estos ajustes, Caliente busca estabilizar su roster en una fase del calendario donde cada pieza cuenta.

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