Caliente de Durango: Así fue el gran fin de semana de sus peloteros en las ligas invernales

Los elementos pertenecientes a Caliente de Durango tuvieron un fin de semana de intensa actividad en los distintos circuitos invernales, con presencia en los lideratos individuales de la Liga Mexicana del Pacífico, aportaciones importantes en equipos contendientes y actuaciones destacadas tanto en República Dominicana como en Venezuela.

Óscar Robles continuó encabezando el gran inicio de temporada de Algodoneros de Guasave, que cerró la semana con marca de 14 victorias y 3 derrotas tras completar la barrida sobre Yaquis de Obregón y extender a ocho juegos su racha ganadora. El estratega ligado a la organización duranguense se mantiene al frente del mejor equipo del circuito invernal mexicano.

Brillan en la lomita

Dentro del terreno, Reynaldo Rodríguez se mantuvo entre los bateadores más productivos de la liga al ubicarse entre los líderes de promedio con .424. Del lado del pitcheo, Odrisamer Despaigne conservó su lugar entre los abridores más efectivos del circuito al registrar efectividad de 1.47, confirmando el protagonismo que siguen teniendo los representantes de Caliente en la campaña invernal.

La representación rojinegra en Obregón también entregó buenos dividendos. Víctor Márquez destacó al batear de 3-3 con dos carreras impulsadas en la serie frente a Guasave y agregar otra producción durante la doble cartelera dominical. Además, Manuel Chávez mantuvo intacta su efectividad de 0.00 y sumó una victoria desde el bullpen de los Yaquis. Jake Sánchez también sostuvo marca de 2-0, tres holds y efectividad de 3.00 con Águilas de Mexicali.

Destacadas actuaciones

En otros frentes de la LMP, Jorge Sauceda colaboró en una blanqueada de Mayos de Navojoa al encargarse del noveno inning. Baltazar Arredondo continuó acumulando trabajo con Tomateros de Culiacán, mientras Manuel Orduño y Héctor Villalobos siguieron teniendo actividad con Jaguares de Nayarit. Además, Antonio Castañeda y Érick Casillas permanecieron activos dentro del plantel de Mexicali, con Casillas sosteniendo una efectividad de 2.57 en sus apariciones más recientes.

La actividad rojinegra también se hizo presente fuera de México. Helcris Olivárez alcanzó 10 ponches en 8.2 entradas con Gigantes del Cibao y registró efectividad de 3.12. En la Liga Venezolana, Jorge García se consolidó como uno de los brazos más productivos de Bravos de Margarita al liderar a su club con 18 ponches, mientras Leobaldo Piña continuó aportando a la ofensiva de Tigres de Aragua, completando un fin de semana positivo para la legión de Caliente de Durango.