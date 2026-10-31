'Tenemos una gran base': Caliente de Durango descarta grandes cambios en su plantel para 2027

Luego de romper una sequía de 48 años sin playoffs para una novena duranguense y alcanzar las semifinales de la Zona Norte en 2026, la directiva de Caliente de Durango ya trabaja en el reto de sostener el nivel alcanzado. Encabezados por Carlos Cedillo y el nuevo gerente deportivo Leonardo Rodríguez Pimienta, los rojiblancos delinearon un plan que busca mantener al club entre los protagonistas de la Liga Mexicana de Beisbol.

Durante una entrevista difundida por la organización, Cedillo reconoció que la clasificación a playoffs y el avance a semifinales representaron el cumplimiento de una de las metas planteadas desde el inicio del proyecto. Sin embargo, dejó claro que la exigencia ha aumentado: “No estamos todavía satisfechos, queremos más, queremos un campeonato”, afirmó el presidente ejecutivo al hablar sobre el rumbo de la franquicia.

Mantener el proyecto es una prioridad

Esa visión encuentra respaldo en Rodríguez Pimienta, quien asumirá la responsabilidad de la confección deportiva del roster rumbo a 2027. El directivo aseguró que la palabra clave para la próxima campaña será “continuidad”, reflejando la intención de conservar la estructura que permitió a Durango firmar una de las mejores temporadas de su historia reciente.

También te puede interesar: Víctor Márquez y Jake Sánchez brillan como finalistas al Retorno del Año en la LMB en 2026

A diferencia de años anteriores, cuando la organización realizó múltiples movimientos para encontrar estabilidad deportiva, Cedillo adelantó que los cambios serán mínimos. La directiva analiza ajustes puntuales en el pitcheo abridor y algunas posiciones específicas, mientras sigue de cerca el desempeño de sus peloteros en las ligas invernales. “Tenemos una gran base”, reiteró al descartar modificaciones profundas en el plantel.

Quieren repetir el éxito de la temporada pasada

Rodríguez añadió que los refuerzos deberán responder a necesidades muy concretas. El perfil buscado apunta a jugadores versátiles, capaces de desempeñarse en distintas posiciones, además de lanzadores que puedan adaptarse a las condiciones del Estadio Francisco Villa. Asimismo, confirmó que la organización mantendrá el uso de herramientas analíticas y sabermétricas dentro de su proceso de evaluación.

Mientras sigue de cerca la actividad de sus peloteros en las ligas invernales, Caliente de Durango ya trabaja en la conformación de su plantel para 2027. La evaluación del mercado y la búsqueda de ajustes específicos marcarán los próximos meses para una organización que intentará construir sobre las bases de la temporada más exitosa de su historia reciente.

También te puede interesar: Tras hacer historia en Caliente de Durango, Jorge Márquez regresa a Unión Laguna en el 2027