Tras hacer historia en Caliente de Durango, Jorge Márquez regresa a Unión Laguna en el 2027

La reestructuración deportiva de los Algodoneros de Unión Laguna comenzó a tomar forma con el regreso de Jorge Márquez Orozco como director deportivo, una decisión que coloca al experimentado ejecutivo en el centro del proyecto rumbo a la temporada 2027 de la Liga Mexicana de Beisbol. La organización confirmó su incorporación apenas días después de que concluyera oficialmente su etapa con Caliente de Durango.

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La llegada de Márquez adquiere relevancia por el impacto que tuvo en Durango. Durante la campaña 2026 se desempeñó como director deportivo del club y fue parte de la construcción de un plantel que finalizó con marca de 51 victorias y 42 derrotas, suficiente para terminar en el segundo lugar de la Zona Norte y regresar a los playoffs después de 48 años de ausencia.

Su salida de Caliente fue anunciada el 12 de octubre. La organización duranguense informó que la separación se produjo por decisión propia y agradeció su trabajo al frente de la estructura deportiva. El club no detalló los motivos ni reveló de inmediato a su sustituto, aunque destacó la importancia de su gestión en una de las campañas más exitosas de la franquicia.

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Detrás del movimiento existía un contexto que había llamado la atención en el circuito. Diversos reportes señalaron desde septiembre la posibilidad de un regreso a Unión Laguna, organización en la que Márquez trabajó entre 2022 y 2024 como director de Desarrollo y asesor deportivo. La salida de Durango coincidió con el proceso de reorganización deportiva impulsado por la directiva lagunera.

Para los Algodoneros, el retorno representa mucho más que una contratación administrativa. Márquez conoce la estructura interna del club y llega después de demostrar capacidad para construir un equipo competitivo, fortalecer roster y obtener resultados inmediatos en una plaza que llevaba décadas sin protagonismo.

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Con su nombramiento oficial, Unión Laguna da un paso clave en la planeación de 2027. La organización adelantó además que continuará reforzando su departamento deportivo y anunciará nuevas incorporaciones en los próximos días, dejando claro que el regreso de Márquez es apenas la primera pieza de una reestructuración más amplia.