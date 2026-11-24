Caliente de Durango ya tiene definida la ruta que recorrerá en la temporada 2027 de la Liga Mexicana de Beisbol. La novena rojinegra disputará 93 encuentros de campaña regular repartidos en 31 series, con el objetivo de mantenerse entre los protagonistas de la Zona Norte y asegurar un lugar en la postemporada. El equipo abrirá actividades el 16 de abril en el Estadio Francisco Villa frente a Saraperos de Saltillo, dentro de las Series Inaugurales del circuito.

Tras ese primer compromiso, los dirigidos por Óscar Robles emprenderán una temprana gira interzona para visitar a Pericos de Puebla y posteriormente a Bravos de León. El regreso a casa se producirá del 27 al 29 de abril para recibir a Algodoneros de Unión Laguna, antes de una semana cargada de atractivo en la que enfrentarán de manera consecutiva a Sultanes de Monterrey y Acereros de Monclova, dos organizaciones con las que sostuvieron duelos de alta intensidad durante la campaña anterior.

Pruebas de fuego en el camino

Uno de los tramos más exigentes del calendario llegará durante mayo. Durango visitará en dos ocasiones a los campeones Toros de Tijuana, primero del 11 al 13 y después del 25 al 27 de ese mes. Entre ambas series, la escuadra duranguense completará su agenda interzona como local al recibir a El Águila de Veracruz del 1 al 3 de junio y a Conspiradores de Querétaro del 4 al 6, cerrando así sus cruces ante rivales de la Zona Sur.

La pausa de media temporada llegará del 11 al 13 de junio con la celebración del Juego de Estrellas en Oaxaca. Después vendrá otra prueba importante para los rojinegros, que encadenarán tres compromisos consecutivos en carretera frente a Charros de Jalisco, Tecos de los Dos Laredos y Sultanes de Monterrey entre el 18 y el 27 de junio, una de las giras más largas y demandantes de todo su calendario.

La recta final ya tiene fecha

Ya en julio, el club disfrutará de uno de los pocos periodos prolongados como anfitrión. Del 13 al 22 recibirá de forma consecutiva a Charros, Algodoneros y Sultanes, acumulando nueve juegos seguidos en el Francisco Villa. Más adelante encarará el cierre de la fase regular lejos de casa, visitando a Tecos del 30 de julio al 1 de agosto y a Dorados de Chihuahua del 3 al 5 de agosto.

Concluido el calendario regular, el Primer Playoff de la LMB está programado del 7 al 15 de agosto. Las Series de Zona se disputarán del 17 al 25 de agosto en el Sur y del 18 al 26 en el Norte; posteriormente, las finales de zona se celebrarán del 27 de agosto al 4 de septiembre y del 28 de agosto al 5 de septiembre, respectivamente.

La Serie del Rey, que coronará al campeón de la temporada 2027, quedó agendada del 7 al 15 de septiembre. Caliente afrontará el año con 16 series en casa y 15 como visitante en busca de volver a contender por el título.