Caliente de Durango continúa reforzando su plantilla de cara a la Temporada 2027 de la Liga Mexicana de Beisbol y anunció la incorporación del relevista brasileño Thyago Vieira, quien llega al club mediante una cesión de derechos procedente de los Guerreros de Oaxaca. La organización suma así a un brazo con experiencia en Grandes Ligas, Japón y el circuito mexicano, en un movimiento que apunta a fortalecer uno de los sectores más importantes del roster.

Nacido el 7 de enero de 1993 en São Paulo, Vieira acumula 15 campañas como profesional. A lo largo de su trayectoria ha pasado por organizaciones de MLB como Seattle Mariners, Chicago White Sox, Milwaukee Brewers, Baltimore Orioles y Arizona Diamondbacks. En las Grandes Ligas participó en 53 encuentros, registrando marca de 2-3, efectividad de 5.81 y 65 ponches en 66.2 entradas lanzadas.

Experiencia de primer nivel

Uno de los capítulos más destacados de su carrera llegó en Japón. Con los Yomiuri Giants disputó tres temporadas entre 2020 y 2022, periodo en el que trabajó 87.1 innings, dejó efectividad de 3.61 y acumuló 19 salvamentos. Además, fue seleccionado al Juego de Estrellas en 2021 y estableció un récord de velocidad en la NPB al alcanzar las 103.1 millas por hora con su recta.

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En 2026 regresó al beisbol mexicano para defender los colores de Veracruz y Oaxaca. Durante la campaña lanzó 35.1 entradas, registró una sobresaliente efectividad de 2.04, WHIP de 1.189 y recetó 29 ponches frente a 14 bases por bolas, números que respaldan su incorporación a la novena duranguense.

Buscan hacer historia nuevamente

La llegada del brasileño encaja con la filosofía que ha impulsado el área deportiva de Caliente. Durante la pasada temporada, el club se distinguió por construir un cuerpo de lanzadores capaz de generar ponches y limitar el daño en una plaza históricamente exigente para los pitchers como el Estadio Francisco Villa.

Tras romper en 2026 una sequía de 48 años sin playoffs y finalizar entre los protagonistas de la Zona Norte, Durango busca sostener ese crecimiento. La incorporación de Vieira aporta experiencia internacional, poder en el montículo y profundidad al bullpen, elementos que podrían convertirlo en una pieza importante dentro de las aspiraciones rojinegras para mantenerse entre los contendientes del circuito.

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