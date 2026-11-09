Caliente de Durango despide al abridor Devin Smeltzer; regresa a los Dorados de Chihuahua

El préstamo del lanzador zurdo Devin Smeltzer con Caliente de Durango llegó a su fin y el estadounidense regresará a los Dorados de Chihuahua, organización que mantiene sus derechos en la Liga Mexicana de Beisbol. Con ello, la novena duranguense pierde a uno de los brazos que formaron parte de su rotación abridora durante buena parte de la campaña 2026.

Smeltzer arribó a Durango el 25 de mayo procedente de Chihuahua como parte de una operación que también involucró al infielder Alejandro Mejía. El pitcher nacido en Voorhees, Nueva Jersey, llegó con experiencia de cinco temporadas en Grandes Ligas con los Mellizos de Minnesota y los Marlines de Miami, además de un amplio recorrido dentro del beisbol profesional estadounidense.

Uno de los brazos más fuerte de Durango

Durante su estancia con Caliente disputó 12 aperturas en temporada regular, acumulando récord de 6 victorias y 3 derrotas. En 54 entradas y dos tercios permitió 33 carreras limpias, registró efectividad de 5.43, otorgó 20 bases por bolas y recetó 49 ponches, cifras que lo colocaron entre los abridores de mayor actividad dentro del club durante la segunda mitad del calendario.

Más allá de los números generales, el zurdo aportó actuaciones importantes en la lucha de Durango por mantenerse en puestos de postemporada dentro de la Zona Norte. Entre sus salidas más destacadas sobresalió la del 13 de julio frente a los Tecos de los Dos Laredos, cuando lanzó cinco entradas y dos tercios con apenas dos carreras admitidas para contribuir al triunfo de Caliente por 8-5, resultado con el que la novena rojinegra se quedó con la serie.

Se va uno de los emblemas rojinegros

En los playoffs también tuvo participación relevante al abrir dos encuentros, uno frente a Acereros de Monclova y otro contra Sultanes de Monterrey. En esa instancia lanzó 11 innings completos y dejó marca de una victoria y una derrota, acompañada de una efectividad de 3.27, mejorando considerablemente los registros que había mostrado durante la fase regular.

La salida de Smeltzer marca el cierre de una etapa breve pero significativa con Caliente. A sus 31 años, el serpentinero deja Durango tras colaborar en una de las campañas más competitivas recientes de la organización y continuará su trayectoria con Chihuahua para continuar su carrera profesional, respaldado por una trayectoria marcada también por la superación, luego de vencer un cáncer infantil que enfrentó cuando apenas tenía nueve años de edad.