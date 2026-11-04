Max Méndez, prospecto de Caliente de Durango, jugará con Sultanes el torneo Rising Stars 2026

Con apenas 17 años y una aparición en la Liga Mexicana de Beisbol, el lanzador derecho Max Méndez fue convocado al Rising Stars 2026, torneo de desarrollo que reunirá en Mérida, Yucatán, a algunos de los principales talentos juveniles del país.

El prospecto de Caliente de Durango nació el 10 de julio de 2009 en Monclova, Coahuila, y dio un paso importante en su carrera el pasado 6 de agosto, cuando realizó su debut en el circuito veraniego durante la última serie de la temporada regular frente a Toros de Tijuana en el Estadio Francisco Villa.

Una oportunidad única

Méndez se convirtió así en uno de los jóvenes que buscarán aprovechar la vitrina del Rising Stars, certamen impulsado por la LMB Banorte y Major League Baseball, cuya finalidad es acelerar el desarrollo de jugadores de entre 15 y 20 años ante la mirada de visores nacionales e internacionales.

Para esta edición, el serpentinero duranguense formará parte del equipo de Sultanes de Monterrey, organización que además defenderá el título conseguido en la primera versión del torneo, celebrada en 2025 en Cancún.

Buscará quedarse con su lugar

La novena regiomontana será dirigida por José Martínez y compartirá escenario con Leones de Yucatán, Acereros de Monclova, Diablos Rojos del México, además de los combinados LMB Rojo y LMB Verde.

El Rising Stars 2026 se disputará en el Parque de Beisbol Kukulcán del 10 de noviembre al 6 de diciembre. Durante ese periodo, decenas de jóvenes buscarán abrirse camino hacia oportunidades profesionales, y entre ellos aparecerá el nombre de Max Méndez como una de las apuestas de futuro de Caliente de Durango.