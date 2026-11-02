Caliente de Durango contrata a Tadeo Varela como Coordinador Deportivo y Analítica para 2027

Caliente de Durango continúa reforzando su departamento deportivo de cara a la temporada 2027 de la Liga Mexicana de Beisbol con la incorporación del venezolano Tadeo Varela como Coordinador Deportivo y Analítica. El caraqueño, de 36 años, llega a la organización tras una trayectoria de más de una década ligada a operaciones deportivas, evaluación de talento y análisis avanzado de rendimiento dentro del beisbol profesional.

Nacido el 2 de mayo de 1990 en Caracas, Venezuela, Varela ha desarrollado buena parte de su carrera en el beisbol mexicano. Su recorrido incluye etapas con Toros de Tijuana, Mariachis de Guadalajara, Guerreros de Oaxaca y Bravos de León en la LMB, además de experiencias con Charros de Jalisco y Jaguares de Nayarit dentro de la Liga Mexicana del Pacífico.

Pionero en el béisbol mexicano

Especialista en sabermetría, construcción de modelos estadísticos y optimización de rosters, el nuevo integrante de Caliente presume resultados importantes en su trayectoria. Durante nueve temporadas con clubes profesionales formó parte de proyectos que alcanzaron siete clasificaciones a playoffs, cinco Finales de Zona, dos Series del Rey y un campeonato, además de colaborar en procesos analíticos relacionados con la selección mexicana que conquistó el título mundial Sub-23 en 2018.

Su nombre también figura entre los impulsores de la analítica moderna dentro del beisbol mexicano. En 2015 se integró al área de análisis de datos de Toros de Tijuana, organización que durante esos años se consolidó como una de las principales potencias de la Zona Norte y alcanzó el campeonato de la Liga Mexicana de Beisbol en la temporada 2017.

Buscan innovar, de cara a la próxima temporada

A nivel académico, Varela es economista egresado de la Universidad de Carabobo y cuenta con formación especializada en sabermetría por la Universidad de Boston. También ha encabezado proyectos de inteligencia deportiva mediante la firma Diamond Data y ha participado como analista y comentarista en torneos avalados por la Confederación Mundial de Beisbol y Softbol.

Dentro de Caliente trabajará junto al equipo encabezado por Leo Rodríguez Pimienta, gerente deportivo de la organización. Su incorporación fortalece un departamento que tendrá la responsabilidad de respaldar decisiones relacionadas con la evaluación de peloteros, construcción de roster, scouting y desarrollo estratégico, áreas cada vez más determinantes en el beisbol profesional contemporáneo.