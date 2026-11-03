'La rotación abridora llevó a playoffs a Caliente de Durango': Tadeo Varela analiza la clave del club

La incorporación de Tadeo Varela a Caliente de Durango llega acompañada de una idea clara: dar continuidad a un proyecto que considera uno de los más atractivos de la Liga Mexicana de Beisbol. El nuevo Coordinador Deportivo y Analítica se integró al club convencido de que la organización cuenta con bases sólidas para mantenerse entre las protagonistas del circuito.

Originario de Caracas, Venezuela, Varela arribó a México en 2015 para trabajar con Toros de Tijuana, donde abrió camino en un campo entonces poco explorado dentro de la pelota nacional: “Yo fui el primer analista estadístico que trabajó en el beisbol mexicano”, recordó. Once años después, destaca que la analítica pasó de ser una rareza a convertirse en una herramienta habitual para la mayoría de los equipos.

Una nueva perspectiva en Caliente

Su labor, sin embargo, va más allá de estudiar números. El propio especialista define el puesto de coordinador deportivo como “una manera elegante de decir que soy la mano derecha de la gerencia deportiva”, una función que combina evaluación de talento, construcción de roster y apoyo en la toma de decisiones junto al departamento encabezado por Leo Rodríguez.

El venezolano siguió de cerca la campaña 2026 de Caliente y encontró similitudes con otros proyectos donde participó anteriormente: “Siempre me ha gustado trabajar con equipos nuevos o proyectos en desarrollo”, afirmó. Desde su perspectiva, la organización logró llamar la atención en distintos puntos del país por el crecimiento mostrado durante la temporada anterior.

La clave del éxito para Durango en 2026

Parte de ese avance, considera, debe sostenerse entendiendo las características del Estadio Francisco Villa: “Durango es una plaza de bateo, pero no es una plaza de cuadrangulares”, explicó. La amplitud de los jardines favorece los dobles y triples, por lo que una plantilla con velocidad y jugadores atléticos puede sacar ventaja de esas condiciones.

Al analizar el plantel actual, Varela observa más fortalezas que carencias. Destacó a la rotación abridora como uno de los pilares del éxito reciente del club y descartó cambios drásticos rumbo a 2027: “Lo que llevó a playoffs a Caliente este año fue la rotación abridora”, afirmó. La meta será reforzar áreas específicas sin alterar la base competitiva que permitió al equipo convertirse en uno de los protagonistas de la temporada.