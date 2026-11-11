Caliente de Durango refuerza su roster con el receptor Arturo Rodríguez para la temporada 2027

Caliente de Durango fortaleció una de las posiciones más importantes de su roster al concretar la incorporación del receptor Arturo Rodríguez para la temporada 2027. El experimentado pelotero llega en cambio definitivo desde Conspiradores de Querétaro, organización que recibirá al jardinero Nick Williams, en un movimiento que busca reforzar la profundidad y experiencia del conjunto duranguense.

Rodríguez, nacido el 3 de octubre de 1991 en Monterrey, Nuevo León, debutó en la Liga Mexicana de Beisbol con Sultanes en 2012. Su crecimiento dentro del circuito nacional lo llevó a firmar con la organización de los Marlins de Miami en 2015, convirtiéndose en uno de los receptores mexicanos que lograron abrirse paso en el sistema de sucursales de una franquicia de Grandes Ligas.

Recorrido con calidad asegurada

A lo largo de 15 temporadas como profesional, el regiomontano ha construido una carrera de notable consistencia ofensiva. Acumula 1,029 imparables, entre ellos 163 dobles, cinco triples y 117 cuadrangulares, además de 554 carreras producidas y un promedio de bateo de .281. Su OPS de .757 refleja además capacidad para embasarse y generar poder desde una posición tradicionalmente defensiva.

La campaña 2026 confirmó que aún puede aportar con el madero. En 40 encuentros con Querétaro bateó para .314, conectó 32 hits y cinco jonrones, además de impulsar 19 carreras. Su OPS de .811 figuró entre los mejores registros ofensivos del club durante una temporada complicada para la novena queretana.

Pensando en la próxima campaña

Su aporte, sin embargo, va más allá de la caja de bateo. Durante la pasada temporada trabajó 238 entradas y dos tercios detrás del plato, registrando un porcentaje defensivo de .991 y apenas dos errores en 36 apariciones. Esa solidez lo ha convertido en un receptor confiable para el manejo de cuerpos de pitcheo a lo largo de su trayectoria.

Además de vestir las franelas de Monterrey, Tijuana, Dos Laredos, Saltillo y Querétaro, Rodríguez presume experiencia en la Liga Mexicana del Pacífico con Culiacán, Hermosillo, Obregón, Guasave, Monterrey y Jalisco. Mientras tanto, Williams cierra su etapa con Durango tras dos campañas en las que disputó 67 encuentros. Con la llegada de Rodríguez, Caliente suma liderazgo, experiencia y producción comprobada para encarar la temporada 2027.