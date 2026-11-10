Caliente de Durango: brillante actuación de sus peloteros en las ligas invernales del Caribe

Con una fuerte aportación desde la loma, peloteros de Caliente de Durango tuvieron un fin de semana destacado en las principales ligas invernales del Caribe. Los abridores Joan Adon, Jorge García y Odrisamer Despaigne encabezaron la actividad al sumar victorias para sus respectivos clubes en República Dominicana, Venezuela y México, confirmando el buen momento que atraviesan en el arranque de la campaña.

En la Liga Venezolana, García volvió a mostrar consistencia con Bravos de Margarita al trabajar cinco entradas ante Caribes de Anzoátegui para apuntarse su tercera victoria de la temporada. El derecho retiró a seis rivales por la vía del ponche y se mantiene como el líder del circuito en ese departamento con 24 chocolates, además de figurar entre los mejores lanzadores en WHIP.

Los más destacados de la semana

La actuación de Despaigne tampoco pasó desapercibida en la Liga Mexicana del Pacífico. El cubano lanzó seis episodios de una carrera frente a Jalisco, recetó siete ponches y conservó su paso invicto al llegar a tres triunfos. Sus números lo colocan entre los lanzadores más dominantes del torneo con efectividad de 2.15 y WHIP de 0.99.

Desde el bullpen también hubo aportaciones importantes. Manuel Chávez mantuvo su efectividad perfecta tras dos relevos sin daño y sumó su segundo hold de la campaña. A la lista se unieron Érick Casillas, Jake Sánchez y Jesús Ríos, quienes cumplieron con sólidas salidas para preservar ventajas y controlar a las ofensivas rivales.

Durango sigue más vivo que nunca

A la ofensiva, Víctor Márquez continuó afianzándose como titular en la intermedia de Obregón. Durante la serie ante Jalisco produjo carreras y protagonizó una de las jugadas más vistosas del fin de semana al ejecutar con éxito un toque de squeeze-play que terminó en anotación para su equipo.

Otros bateadores también aportaron con actuaciones productivas. Webster Rivas conectó doblete e impulsó carrera en la Liga Dominicana, Leobaldo Piña anotó en Venezuela, mientras que Manuel Orduño mantuvo regularidad con el madero en la serie disputada en Culiacán. Por su parte, Reynaldo Rodríguez conservó una sólida línea ofensiva al cerrar el fin de semana con promedio de .349 y OPS de .911.