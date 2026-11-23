A sus 40 años y con la misma vigencia que lo convirtió en uno de los bateadores más productivos de Caliente de Durango durante la campaña 2026, el colombiano Reynaldo Rodríguez dejó claro que su prioridad para el próximo verano es mantenerse en la organización duranguense. El veterano infielder aseguró que espera alcanzar un acuerdo que le permita regresar a la novena rojinegra para la Temporada 2027 de la Liga Mexicana de Beisbol Banorte.

¿Se queda en Caliente de Durango?

Tras colaborar en la victoria de Charros de Jalisco por 4-3 sobre Jaguares de Nayarit en la Liga Mexicana del Pacífico, Rodríguez habló sobre su futuro y reconoció que, hasta el momento, no ha existido un acercamiento formal de la directiva de Durango. Sin embargo, se mostró optimista respecto a una eventual negociación.

“Ellos tienen los derechos míos. Aún no he recibido un llamado honesto de ellos en el equipo. Esperemos poder seguir con ellos. Me sentí muy bien, tanto en lo deportivo como fuera de lo deportivo. Agradecido con la oficina de Durango por darme la oportunidad de pertenecer a sus filas”, afirmó.

El pelotero cartagenero señaló que su atención permanece en la temporada invernal con Charros, aunque admitió que volver a vestir la franela de Caliente es un escenario que le ilusiona. “Esperemos con Dios que se nos dé la oportunidad nuevamente de pertenecer a Durango. Sea con grandes ligas o sin grandes ligas, hay que salir a jugar”, comentó en referencia a las versiones sobre un posible paro laboral en las Mayores.

Elemento clave en la novena rojinegra

Rodríguez llega respaldado por una sólida campaña en la LMB. Durante 2026 bateó para .305, conectó 92 imparables, incluidos 17 dobles, tres triples y cinco cuadrangulares, además de impulsar 60 carreras y anotar 43, cifras que ayudaron a que Durango firmara una de las mejores temporadas de su historia reciente y alcanzara la postemporada.

Mientras la directiva define sus movimientos rumbo a 2027, una cosa parece segura: Reynaldo Rodríguez no ha cerrado su capítulo con Caliente de Durango y estaría dispuesto a escribir una temporada más en la organización que le devolvió protagonismo en el beisbol mexicano.