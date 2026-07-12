Caliente de Durango doma a los Tecolotes en el tercero y definitivo para quedarse con la serie

Con la firme misión de sostener sus aspiraciones rumbo a los playoffs de la Liga Mexicana de Beisbol, Caliente de Durango saltó al Estadio Francisco Villa para el tercero y definitivo encuentro ante los Tecolotes de los Dos Laredos. Luego de dividir triunfos en la doble cartelera del sábado, la mesa quedó servida para un cierre de serie repleto de drama, donde la novena local golpeó temprano y supo resistir los embates.

Durango descifró rápido al abridor Roenis Elías y abrió la pizarra desde la primera baja; Estevan Florial conectó sencillo, se robó la intermedia y anotó con un doblete de Reynaldo Rodríguez para el 1-0. En la segunda entrada, Julián León negoció pasaporte y el juvenil Víctor Márquez lo mandó al plato con un espectacular triple, timbrando él mismo la tercera carrera instantes después gracias a un oportuno imparable de Drew Stankiewicz al central.

Caliente nunca desistió y apretó ofensivamente

Mientras el abridor local Devin Smeltzer navegaba con tranquilidad colgando argollas, la artillería rojinegra aumentó la ventaja en el quinto rollo. Leonel Valera descifró un pitcheo cómodo y conectó un panorámico jonrón solitario por todo el jardín izquierdo, colocando un aparente y cómodo 4-0 que hacía estallar a la fanaticada en el 'Volcán'.

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Sin embargo, los Tecolotes reaccionaron en la sexta para romper el idilio local. Luis De Los Santos pegó sencillo y Zoilo Almonte lo remolcó con un limpio doblete al derecho; acto seguido, Ali Castillo ligó un imparable al izquierdo para mandar a Almonte al plato. La pizarra se apretó súbitamente 4-2, metiendo presión al pitcheo duranguense y forzando la salida de Smeltzer del montículo.

Engler se vistió de héroe y fulminó el encuentro

El fatídico séptimo inning trajo drama puro y alarmas por lesiones en las manos de Manuel Chávez, José Rodríguez y Reynaldo Rodríguez. A la ofensiva, Durango aprovechó una pifia del pítcher Gil Luna tras un toque de Stankiewicz para que León y Márquez anotaran dos más. Acto seguido, Valera impulsó a Stankiewicz con sencillo, y tras el pelotazo al estrella Reynaldo, el corredor emergente José Álvarez anotó con línea de Elier Hernández, coronando un rally demoledor para el 8-2.

Los fronterizos vendieron cara la derrota en la octava y armaron una seria rebelión; Almonte, Italo Motta y Castillo cruzaron la registradora gracias a los batazos de Castillo, Francisco Córdoba y Miles Simington, apretando el score 8-5. Pero en el noveno capítulo, el taponero Scott Engler bajó la cortina con autoridad; con tres outs limpios en fila por la vía del cuadro y el central, Engler congeló el triunfo definitivo y aseguró una serie vital en casa.

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