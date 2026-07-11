Caliente de Durango enciende el Estadio Francisco Villa y apalea a Tecolotes en el primero de la serie

Tras firmar una serie de proporciones épicas ante Saraperos de Saltillo, Caliente de Durango volvió al diamante del Estadio Francisco Villa este sábado 11 de julio con el ánimo encendido para otra jornada de desgaste. Enfrente aparecieron unos Tecolotes de los Dos Laredos que llegaron a Durango golpeados, todavía sacudiéndose la barrida que les propinaron los Acereros de Monclova y buscando frenar la caída en plena doble cartelera.

Demostraron ofensiva desde el minuto uno

En el primer encuentro, Durango tomó el control desde temprano. Leonel Valera y Estevan Florial se pusieron en circulación con velocidad en la baja de la primera, aunque sin daño. La ofensiva local ajustó en la segunda: Elier Hernández abrió con base y José Carlos Ureña lo remolcó con un doble que marcó el 1-0. Webster Rivas siguió con sencillo y, aunque Víctor Márquez bateó para doble matanza, Ureña cruzó el plato para el 2-0 y Caliente marcó territorio desde el arranque.

La tercera entrada consolidó el dominio. Alejandro Mejía y Hernández encendieron la ofensiva con un sencillo y un doble, y Ureña volvió a producir en una jugada de selección que empujó el 3-0. Rivas añadió un elevado de sacrificio para el 4-0, aprovechando la presión sobre el cuadro visitante. Los Tecolotes seguían sin respuesta ante un Durango que corría las bases con intención y castigaba cada error.

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Tecos quiso recortar distancias

La reacción de Dos Laredos llegó en la cuarta. Cade Gotta abrió con base y, tras un sencillo de Luis De Los Santos y un elevado de sacrificio de Zoilo Almonte, los visitantes rompieron el cero. Un error en tiro y un sencillo de Ali Castillo apretaron el marcador 4-3, obligando a Durango a mover el bullpen. La amenaza quedó contenida, pero el juego se volvió más áspero.

Caliente respondió con autoridad en la quinta. Reynaldo Rodríguez y Mejía se embasaron, Ureña volvió a producir y Rivas siguió con otro sencillo que llenó las bases. Márquez y Drew Stankiewicz recibieron boletos consecutivos y Valera coronó el ataque con un sencillo que empujó dos más. El racimo de cinco carreras devolvió la distancia y dejó el juego 9-3, un golpe que Tecolotes ya no pudo revertir.

Los rojinegros dan el golpe de autoridad

En la séptima, Castillo recortó con un triple y Jonathan Araúz añadió un sencillo para el 9-4, pero Miguel Gómez cerró la puerta sin titubeos. Durango administró la ventaja y aseguró el primer juego de la doble cartelera con una actuación que combinó contacto oportuno, agresividad en las bases y un bullpen que resistió cuando el duelo se tensó.

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