Caliente de Durango fortaleció su base de talento al concretar las firmas de Víctor Madrigal, Balam Fuentes, Ernesto Lencioni y Alexis Ledesma, jóvenes peloteros surgidos de la Cardenales Academy de Zumpango, Estado de México, que pasarán a formar parte de la estructura de desarrollo de la organización rojinegra.

La nueva camada reúne talento en distintas posiciones del diamante. Madrigal y Fuentes se desempeñan como receptores, Lencioni cubre los jardines y Ledesma es un lanzador zurdo, perfiles que la organización seguirá de cerca durante su proceso de formación.

Una estructura que busca crecer

La incorporación de los cuatro prospectos fue encabezada por Leonardo Rodríguez Pimienta, actual gerente deportivo del club, quien asumió el cargo tras formar parte del grupo de trabajo que ayudó a construir el equipo que devolvió a Durango a la postemporada en 2026.

Aunque la organización trabaja en la conformación del roster con el que buscará mantenerse entre los protagonistas de la Zona Norte, también ha mantenido activa la captación de jugadores jóvenes como parte de una estrategia orientada a fortalecer su reserva de talento.

Más nombres para el sistema rojinegro

A diferencia de las incorporaciones destinadas a cubrir necesidades inmediatas del primer equipo, las firmas de Madrigal, Fuentes, Lencioni y Ledesma representan una apuesta de mediano plazo. El objetivo será acompañar su desarrollo y evaluar su evolución dentro de la estructura deportiva del club.

Por ahora, los cuatro continuarán su preparación en la academia mexiquense bajo seguimiento de Caliente, que suma nuevos nombres a una generación de peloteros que buscará abrirse camino hacia el beisbol profesional en los próximos años.