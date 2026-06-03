Caliente de Durango se posiciona en cuarto lugar en standings del norte, con un pie en play offs

La actualidad de Caliente de Durango, vive un momento positivo en cuanto a resultados esperados al inicio de la temporada 2026, la novena de la capital duranguense busca mantener el buen paso en el sector y avanzar a los playoffs, ¿Qué necesita para conseguirlo? Te contamos.

Pese a un inicio con algunos descalabros, el equipo de Óscar Robles ha resurgido en el torneo, después de registrar una racha de seis victorias al hilo, lo que ha hecho que a lo largo de la temporada registren 18 derrotas y 21 encuentros ganados, lo que generó que empatará su racha ganadora de la temporada 2025 con seis partidos consecutivos ganados y superó la de 2024 en donde fueron de 5 victorias seguidas.

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¿Qué necesita Caliente de Durango para avanzar a los playoffs?

En una actualidad en la cual se aspira a una posible ronda de playoffs,que significaría el regreso a estas instancias de un equipo duranguense después de años, al ocupar la cuarta posición de la Zona Norte detrás de Monterrey.

Para acceder a playoffs, la escuadra roijinegra debe seguir con el buen ritmo y mantenerse entre los 6 mejores equipos de la zona esto en cuanto al porcentaje de ganados y perdidos, lo que implica que el equipo ganar series claves ante rivales divisionales así como continuar con el buen desempeño ofensivo y de pitcheo que lo ha caracterizado en los últimos encuentros.

Próximas series que podrían definir el rumbo de la novena de Caliente de Durango

Este pasado martes Caliente derrotó a su similar Dorados de Chihuahua en el Estadio Francisco Villa, en el primer juego de la serie lo que llevó al equipo a ocupar la cuarta posición. Ganar esta serie significaría además de dar un golpe sobre la mesa y mantener la racha positiva escalar algunas posiciones más antes de realizar la visita a Unión Laguna, Tabasco y Yucatán.

Por lo que será importante que los duranguenses continúen con los resultados positivos, para mantenerse en la pelea en el "salvaje norte", división que se aprieta aún más rumbo a la recta final, por lo que el reto máximo será el de reafirmar el buen paso rumbo a un posible pase a la fase final.