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Caliente de Durango se posiciona en cuarto lugar en standings del norte, con un pie en play offs

Los dirigidos por Óscar Robles actualmente ocupan el cuarto lugar de la Zona Norte.

Caliente de Durango se posiciona en cuarto lugar en standings del norte, con un pie en play offs

Caliente de Durango se posiciona en cuarto lugar en standings del norte, con un pie en play offs

OSVALDO ARENAS
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La actualidad de Caliente de Durango, vive un momento positivo en cuanto a resultados esperados al inicio de la temporada 2026, la novena de la capital duranguense busca mantener el buen paso en el sector y avanzar a los playoffs, ¿Qué necesita para conseguirlo? Te contamos.

Pese a un inicio con algunos descalabros, el equipo de Óscar Robles ha resurgido en el torneo, después de registrar una racha de seis victorias al hilo, lo que ha hecho que a lo largo de la temporada registren 18 derrotas y 21 encuentros ganados, lo que generó que empatará su racha ganadora de la temporada 2025 con seis partidos consecutivos ganados y superó la de 2024 en donde fueron de 5 victorias seguidas.

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¿Qué necesita Caliente de Durango para avanzar a los playoffs?

En una actualidad en la cual se aspira a una posible ronda de playoffs,que significaría el regreso a estas instancias de un equipo duranguense después de años, al ocupar la cuarta posición de la Zona Norte detrás de Monterrey.


Para acceder a playoffs, la escuadra roijinegra debe seguir con el buen ritmo y mantenerse entre los 6 mejores equipos de la zona esto en cuanto al porcentaje de ganados y perdidos, lo que implica que el equipo ganar series claves ante rivales divisionales así como continuar con el buen desempeño ofensivo y de pitcheo que lo ha caracterizado en los últimos encuentros.


Próximas series que podrían definir el rumbo de la novena de Caliente de Durango


Este pasado martes Caliente derrotó a su similar Dorados de Chihuahua en el Estadio Francisco Villa, en el primer juego de la serie lo que llevó al equipo a ocupar la cuarta posición. Ganar esta serie significaría además de dar un golpe sobre la mesa y mantener la racha positiva escalar algunas posiciones más antes de realizar la visita a Unión Laguna, Tabasco y Yucatán.


Por lo que será importante que los duranguenses continúen con los resultados positivos, para mantenerse en la pelea en el "salvaje norte", división que se aprieta aún más rumbo a la recta final, por lo que el reto máximo será el de reafirmar el buen paso rumbo a un posible pase a la fase final.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Caliente de Durango LMB Deportes Caliente, equipo, buen, racha

               

                
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