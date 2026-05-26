Caliente de Durango suma al colombiano Óscar Mercado, pelotero con recorrido en Ligas Mayores

La novena de Caliente de Durango sumó a un pelotero con recorrido amplio en Estados Unidos: el colombiano Óscar Mauricio Mercado, jardinero y utility de 31 años que llega para apuntalar la versatilidad del club rumbo a la Temporada 2026. El movimiento incorpora a un jugador con experiencia en Grandes Ligas y con paso constante por sistemas de desarrollo de alto nivel.

Mercado nació en Cartagena en 1994 y emigró a Tampa, Florida, a los siete años, donde se formó en Gaither High School antes de ser seleccionado por los Cardenales de San Luis en la segunda ronda del Draft de 2013, con un bono de 1.5 millones de dólares. Su desarrollo inició como campocorto, pero a partir de 2016 se consolidó como jardinero, rol en el que terminó estableciéndose en ligas menores y posteriormente en MLB.

Recorrido de alto nivel deportivo

Su debut en Grandes Ligas llegó el 14 de mayo de 2019 con Cleveland, organización en la que vivió su mejor campaña: 115 juegos, 118 hits, 15 jonrones, 54 producidas y .269 de promedio. En total, Mercado acumuló 298 encuentros en MLB entre Cleveland, Filadelfia y San Luis, con 211 imparables, 26 cuadrangulares, 100 carreras impulsadas y .237 de promedio.

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En su trayectoria reciente, el colombiano ha sido un habitual en Triple A. En 2023 pasó por Memphis (STL), El Paso (SD) y Oklahoma City (LAD), con un repunte ofensivo en abril que incluyó un tramo de .488 de promedio y siete juegos de múltiples hits. También vio acción en 20 juegos con los Cardenales, donde bateó .290 en su breve estancia.

Perfil de talla internacional

Para 2025, Mercado firmó con la organización de Filadelfia y tuvo una campaña sólida con Lehigh Valley, donde registró 97 hits en 389 turnos, 11 jonrones, 65 producidas y un OPS de .741, además de aportar velocidad con 40 bases robadas. Ese desempeño reafirmó su valor como pelotero capaz de cubrir los tres jardines y aportar contacto ocasional de poder.

Mercado también ha representado a Colombia en los Clásicos Mundiales de 2017 y 2023, experiencia que complementa un perfil de jugador probado en distintos niveles competitivos. Su llegada a Durango ofrece profundidad defensiva y un bate con kilometraje, en un movimiento que busca ampliar las opciones del club en un calendario largo y exigente.

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