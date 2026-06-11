Caliente de Durango suma al panameño Miguel Gómez, brazo joven con historial sólido en MLB

La novena de Caliente de Durango incorporó a un brazo joven con recorrido amplio en el sistema de los Nationals: el panameño Miguel Ángel Gómez, un relevista de 24 años que llega tras seis campañas en las ligas menores de Estados Unidos y un paso reciente por la Liga Mexicana de Beisbol. Su arribo se da en un momento en el que el club busca profundidad en el bullpen y un perfil capaz de trabajar episodios de alta presión.

Gómez, nacido en Ciudad de Panamá en 2001, firmó con Washington en 2019 y comenzó su desarrollo en la Dominican Summer League, donde dejó una efectividad de 3.45 en 28.2 entradas durante su primera campaña profesional. Su ascenso fue paulatino: pasó por la Florida Complex League, Fredericksburg (Clase A) y Wilmington (A+), mostrando un patrón claro en su repertorio, recta por encima de las 93 millas y un slider que se convirtió en su principal arma para generar ponches. En total, acumuló 218.2 innings en MiLB, con 199 ponches, WHIP de 1.349 y ERA de 4.07, números que lo consolidaron como un relevista de uso frecuente en el sistema.

Gran currículum profesional

Su mejor tramo llegó en 2025 con los Wilmington Blue Rocks, donde fue utilizado como cerrador: trabajó 10.2 entradas con efectividad de 0.84, apenas cuatro hits permitidos y cinco salvamentos, un rendimiento que lo colocó entre los brazos más confiables del club en ese periodo. Ese mismo año alcanzó la categoría Doble A con Harrisburg, donde realizó cinco aperturas y sumó 28.2 innings, experiencia que amplió su perfil más allá del rol exclusivo de relevista.

También te puede interesar: Caliente de Durango pierde ante Olmecas tras dejar escapar la ventaja en el tramo medio

En México ya tuvo una primera incursión: en 2025 lanzó cuatro entradas con los Bravos de León sin permitir carrera, mostrando control y capacidad para atacar la zona. Su llegada a la LMB se dio tras seis años como prospecto de Washington, un proceso en el que acumuló más de 950 bateadores enfrentados y un crecimiento sostenido en su comando.

Perfil internacional llega a Caliente

Gómez también forma parte del núcleo de lanzadores de la selección de Panamá. Fue convocado al Clásico Mundial de Beisbol 2026, integrando un staff que incluyó a brazos de experiencia en MLB y ligas internacionales. Su presencia en el torneo reafirma el valor que la federación panameña ve en él como relevista capaz de adaptarse a escenarios de competencia alta.

El derecho ya se presentó con el cuerpo técnico de Óscar Robles y se perfila como una pieza inmediata para el bullpen de Caliente. Su combinación de juventud, kilometraje en ligas menores y experiencia internacional lo convierte en un refuerzo con proyección, especialmente en un equipo que ha buscado estabilizar sus entradas finales durante la temporada.

También te puede interesar: Caliente de Durango suma nueve nominados al Juego de Estrellas y refuerza su peso en la LMB 2026