La presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), María de Lourdes Medina Ortega, estuvo en Durango donde hizo un llamado a las autoridades a actuar con responsabilidad ante un eventual incremento de dos dígitos al salario mínimo.

Consideró que esta medida se sumaría a la reducción de la jornada laboral y a la sobrerregulación, lo que podría golpear la competitividad, las finanzas de las empresas y la generación de empleos.

Aseguró que el sector industrial tiene disposición de mejorar la calidad de vida de las y los trabajadores, pero pidió que el ajuste salarial se ubique en un solo dígito.

“Estamos interesados en que la calidad de vida de los trabajadores cada vez sea mejor. Sin embargo, creo que también debemos de tener muy claro que las condiciones en las cuales estamos entrando a un salario mínimo que sea de dos dígitos nos impactaría de manera muy fuerte”, indicó.

Por lo que afirmó que no se tiene la capacidad de un aumento salarial en esas condiciones.

Piden impulsar incentivos fiscales

Asimismo, opinó que se deben impulsar incentivos fiscales que respalden el crecimiento del sector productivo.

Agregó que entre los riesgos, hay empresas en las que estaría comprometido el mantenimiento y la creación de plazas laborales. “Yo creo que el riesgo más alto sería que hubiera realmente empresas que tuvieran que verse afectadas económicamente, y lo que menos queremos es cerrar empleos, lo que más queremos es generar empleos”, comentó.

Por lo que aseguró que esto puede llegar a afectar en los costos operativos, “entre un 12, un 15 por ciento”, declaró.