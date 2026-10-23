Cancelan presentación de DJ extranjero por actitud prepotente contra mexicanas en vía pública

Hace unos días, te contamos sobre una curiosa situación entre un extranjero que reclamó a un par de mujeres mexicanas por reírse en la vía pública. El caso no quedó solo en el vídeo y la indignación de los usuarios, sino que el foráneo, se dedica al mundo de la música y la empresa con la colaboraba habría decidido romper lazos laborales con el DJ.

El establecimiento FABA, anunció la cancelación de un evento musical en el que participaría el hombre involucrado en el vídeo viral en redes sociales y aseguró que no volverá a trabajar con él. La decisión afecta una celebración que estaba programada para el sábado 24 de octubre.

¿Qué dice el comunicado del establecimiento?

La organización FABA, emitió un comunicado a través de sus redes sociales en donde se deslinda de su relación laboral por los comentarios del DJ. A su vez lamentó los hechos y aseguraron no volver a trabajar con el músico que también promovía el evento. Esto dice parte del comunicado:

“Estamos al tanto de los comentarios hechos por un DJ que estaba programado para tocar en FABA. Esas palabras no representan quiénes somos ni lo que defendemos. Lamentamos el daño que causaron... Hemos cancelado el evento del sábado y no volveremos a trabajar con esta persona”, indica el comunicado.

¿Desde cuándo colaboraban la empresa y el DJ?

La relación entre ambas partes no era nueva y tiene registros de la plataforma especializada Resident Advisor el músico aparecía como promotor de Fabaloso - Desmadre Electrónico, fiesta originalmente programada en FABA. Habían organizado en colaboración eventos durante julio, agosto y septiembre.

Es por eso que el anuncio de la empresa en donde se organizaba el evento cobra más relevancia porque no se trató de una presentación individual e implica el rompimiento de colaboración recurrente con el fundador del colectivo.

Sin embargo, la cancelación en ese establecimiento no significa que la fiesta haya quedado suspendida por completo. Al consultar Resident Advisor, la ficha del evento aparece modificada y al parecer cambió de nombre como Desmadre Electrónico con una ubicación privada por confirmar en la colonia Roma, lugar cercano al sitio donde se grabó el vídeo viral, en la Ciudad de México.